Șeful CJ Covasna: Populația de urși a crescut cu 50% în ultimii 5-6 ani / ONG-iştii au văzut urs numai în desene animate, acuză Tamas Sandor

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, susţine, într-un interviu pentru News.ro, că ordonanţa de urgenţă pregătită de Guvern, care permite intervenţia rapidă a autorităţilor în localităţile atacate de urşi, rezolvă doar parţial problema. ”În cazul urşilor care sunt prezenţi zilnic în localitate, nu-i mai poţi alunga. Extragerea imediată rezolvă problema în cazul în care este pusă în pericol viaţa oamenilor şi avuţia lor”, susţine Tamas Sandor.





Liderul CJ Covasna afirmă că problema ”s-a amplificat foarte mult în ultimii 5-6 ani de zile, interval în care populaţia de urşi s-a mărit cu aproape 50%. În 2016, am avut în judeţ aproximativ 1.250 de urşi, acum avem peste 1.900 de urşi. Dar nu se vede doar în statistică, ci în viaţa de zi cu zi, pentru că anul acesta prezenţa urşilor în localităţi a devenit un fenomen cotidian.”





Potrivit acestuia fenomenul a apărut pentru că în 2016 s-a interzis vănătoarea urşilor” Rezolvarea acestei probleme se poate face prin intervenţie imediată, dacă ursul e în localitate, iar pe termen lung se poate rezolva prin intervenţie prealabilă, pentru a restabili echilibrul între om şi urs”



Președintele CJ Covasna spune că Președintele CJ Covasna spune că ordonanța pregătită de guvern - ce presupune mai întâi alungarea ursului din localitate, apoi tranchilizarea animalului, iar în cazul în care ursul devine agresiv, împuşcarea lui - rezolvă doar parțial problema.



Tamas Sandor: ONG-iștii n-au văzut urși în realitate, doar în desene animate

”În cazul urşilor care sunt prezenţi zilnic în localitate, nu-i mai poţi alunga. Extragerea imediată rezolvă problema în cazul în care este pusă în pericol viaţa oamenilor şi avuţia lor”, declară Tamas Sandor, precizând că se referă la împușcarea sau eutanasierea animalului.

Președintele Consiliului Județean Covasna spune că populația supradimensionată de urși din păduri trebuie ținută sub control: ”Pe termen mediu, trebuie readusă în legislaţie şi în practică extragerea prealabilă a urşilor pentru a readuce un echilibru între urs şi om”.

”Asta înseamnă vănătoarea urşilor bătrâni”, a mai precizat și presupune mai întâi alungarea ursului din localitate, apoi tranchilizarea animalului, iar în cazul în care ursul devine agresiv, împuşcarea lui.

Acesta a respins argumentul că urșii vin în zonele locuite pentru că s-au tăiat pădurile, spunând că în judeţul Covasna, nu a scăzut, ba chiar s-a mărit fondul forestier.”ONG-iştii au văzut urs numai în desene animate. N-au văzut niciodată urs în realitate. Eu am fost technician silvic acum 35 de ani. M-am jucat cu pui de urs, am hrănit şi am spălat pui de urs, deci îi invit la dezbateri pe ONG-iştii care au fost mai aproape de urs ca mine. Până atunci, îi invit pe ONG-işti să vină la noi în localităţi, să vorbească cu oamenii, să vadă unde am ajuns din cauză că extragerea (vânătoarea – n.r.) a fost interzisă în ultimii ani. Oamenii se întâlnesc ziua cu ursul pe stradă”, a declarat Tamas Sandor.