9 puncte importante din OUG referitoare la împușcarea urșilor. Cine ia decizia finală dacă un urs va fi omorât

Urs brun in salbaticie

1. Cum respectă ordonanța de urgență Directiva europeană privind habitatele?

2. Cine decide dacă un urs trebuie eliminat sau relocat?

3. Care sunt „metodele de intervenție” în cazul atacului unui urs?

4. Când se decide uciderea ursului?

5. Cine omoară ursul?

6. Ce se întâmplă cu animalul ucis?

7. Pot fi împușcate și ursoaice cu pui?

8. Cine suportă costurile intervenției?

9. Care este principala modificare față de modul în care se face intervenția în acest moment?

În preambulul actului normativ se precizează că Directiva 92/43/CEE a Consiliului European din 1992, referitoare la conservarea habitatelor naturale menționează explicit la Art. 16 faptul că fiecare stat membru poate decide să intervină în populația de animale sălbatice (adică să le ucidă) în anumite situații:„Punctele: (b) și (c ) menționează explicit situațiile în care un stat membru poate interveni în populația de animal sălbatic strict protejat cu condiția să nu fie alternative satisfăcătoare pentru derogare, astfel: ”(b) pentru a evita daunele grave asupra recoltelor, efectivelor de animale, pădurilor, exploatațiilor piscicole, apelor și altor forme de proprietate (c) în folosul sănătății și siguranței publice sau pentru alte motive cruciale de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic și în situații care ar avea efecte benefice de importanță majoră asupra mediului”, se arată în textul ordonanței.Ordonanța de urgență prevede că se vor înființa echipe de intervenție formate din: primarul sau viceprimarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs incidentul, personal al unităților de jandarmi din localitatea respectivă, personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului fondului de vânătoare și un medic veterinar împuternicit.Conducătorul acestei echipe va fi primarul sau viceprimarul.Notă: Potrivit precizărilor făcute HotNews.ro de către directorul de Comunicare al Ministerului Mediului , personalul tehnic angajat al fondului de vânătoare nu înseamnă același lucru cu vânătorul (membru în asociația de vânătoare).„În situația în care nu există contract încheiat între unitatea administrativ-teritorială și Gestionar (gestionarul fondului de vânătoare) sau în cazul în care personalul tehnic de specialitate angajat al Gestionarului nu se prezintă la acțiunea de intervenție imediată, din echipa de intervenție va face parte personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere, se mai arată în ordonanță.Decizia de intervenție se ia prin votul majorității echipei de intervenție.Potrivit ordonanței, intervenția imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităților se efectuează gradual prin următoarele metode:a) îndepărtarea prin diverse mijloace;b) tranchilizare și relocare;c) extragere prin eutanasiere sau împușcare.Intervenția se face gradual, începând cu metoda „îndepărtării”. Dacă aceasta nu funcționează, se trece la tranchilizare și relocare.„Extragerea ursului prin eutanasiere sau împușcare se face în următoarele situații:a) dacă intervențiile prin metoda îndepărtării și tranchilizării/relocării nu dau rezultate;b) dacă siguranţa şi securitatea cetăţenilor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora sunt puse in pericol;c) dacă siguranţa şi securitatea membrilor echipei de intervenţie sunt puse în pericol;d) în cazul în care exemplarul în cauză este rănit în cursul acțiunii de intervenție și nu sunt identificate alte soluții conform prezentei Ordonanțe de urgență;e) dacă exemplarul în cauză este prins într-o capcană neautorizată și nu sunt identificate alte soluții conform prezentei Ordonanțe de urgență;f) dacă exemplarul în cauză prezintă răni incompatibile cu viața.Actul normativ prevede că arma de vânătoare poate fi folosită exclusiv de personalul tehnic de specialitate angajat al Gestionarului sau de către personalul Gărzii forestiere. În ceea ce privește eutanasierea, aceasta se face de către medicul veterinar din echipă, cu ajutorul celorlalți membri.După ce ursul este împușcat sau eutanasiat, blana și craniul sunt predate Gărzii forestiere și rămân în proprietatea statului (intenția declarată este de a preveni uciderea pentru trofeu).Carcasa exemplarului extras prin împușcare revine Gestionarului care a efectuat extragerea și poate fi folosită conform normelor stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vigoare sau va fi distrusă prin incinerare dacă intervenția a fost efectuată de Garda forestieră sau exemplarul a fost extras prin eutanasiere.„În cazul femelelor, intervenția se va efectua cu precădere prin metoda îndepărtării sau prin metoda tranchilizării/relocării; în cazul extragerii prin împușcare a unui exemplar de sex feminin cu pui, puii vor fi relocați de urgență în cadrul unor centre de reabilitare sau adăposturi autorizate”, scrie în actul normativ.Costurile intervenției sunt plătite de primăria unde a avut loc incidentul și sunt apoi decontate de Ministerul Mediului.Decizia în cazul eliminării unui urs se ia pe plan local, de către membrii echipei de intervenție, fără a mai fi nevoie de acordul Ministerului Mediului. Și nici nu se va mai parcurge traseul procedural de până acum.