Dosarul fraudării alegerilor din comuna Ciorani: 12 din 17 inculpaţi sunt angajaţi ai Primăriei / Suspecţii acţionau ”fără absolut niciun trac infracţional” şi râdeau de modul în care fraudau (motivare instanță)

Conform încheierii de şedinţă a Tribunalului Prahova, care a dispus arestarea preventivă a 16 dintre cei 17 inculpaţi în dosarul care vizează fraudarea alegerilor locale din comuna Ciorani , se arată că 12 dintre cei 17 inculpaţi sunt angajaţi ai Primăriei Ciorani, iar ceilalţi sunt rude sau apropiaţi ai acestora.Conform susţinerilor procurorilor în faţa instanţei, la Ciorani au fost fraudate alegerile la toate cele cinci secţii de votare amenajate în comună. Ceea ce se remarcă este faptul că inculpaţii acţionat cu ”naturaleţe” şi chiar râdeau de ceea ce fac.Conform anchetatorilor, fraudarea alegerilor a avut ca scop consolidarea în PNL a primarului Marin Voicu, care ocupă această funcţie încă din anul 2000 şi care în 2020 a trecut de la PSD la PNL.„Din imaginile captate de tabletele STS rezultă că niciunul dintre ei nu are absolut niciun trac infracţional, sunt naturali în ceea ce fac. Sunt naturali atunci când stampilează buletine de vot care erau de fapt nule (cum e cazul inculpatei XX), sunt naturali atunci când mută buletine de vot de pe teancul XXXX pe teancul XXX, profitând de faptul că reprezentantul XXXX în sectie ia alte buletine de vot din urnă (cum e cazul inculpatului XX), sunt naturali atunci când strigă o altă optiune politică decât cea exprimată în buletinul de vot (cum e cazul inculpatei XX), sunt naturali atunci când au în mână buletine de vot atribuite XXXX, dar le pun peste buletinele de vot ale XXX sau XXX (cum e cazul inculpatei XX), sunt naturali atunci când solicită schimbarea zonei de focalizare a camerei tabletei STS pentru a nu se observa activitatea infracţională (cum e cazul inculpatei XX), sunt naturali când atunci când aşază buletinele de vot nule sau atribuite XXXX peste voturile atribuite altor candidaţi/formaţiuni (cum e cazul tuturor inculpaţilor), sunt naturali atunci când râd în legătură cu modul propriu de fraudare a alegerilor (în cazul membrilor secţiei de votare nr. 375)”, se arată în motivare.Potrivit documntului, „ceea ce se remarcă în modalitatea în care au acţionat inculpaţii din prezenta cauză este însuşi modul brut în care au acţionat, ”furând” voturile alegătorilor fără niciun resentiment, modul de organizare şi funcţionare fiind unul haotic, fără a respecta în niciun fel dispoziţiile legale”.„Am putea chiar să tragem concluzia că nu cunoaştem de ce au mai efectuat activităţile de sortare şi numărare, din moment ce au mutat la final buletine de vot de la un partid la altul, şi cunoşteau încă dinainte rezultatul generic pe care urma să îl consemneze în înscrisurile electorale. Am putea să considerăm că sortarea şi numărarea buletinelor de vot au fost realizate, în multe cazuri, doar pentru a crea aparenta de corectitudine, că legea le impunea să le efectueze, însă ei ştiau exact ceea ce trebuia făcut în realizarea scopului urmărit. De ce au făcut aceste fraude? Doar pentru a servi interesele inculpatului XX, pentru ca acesta să îşi păstreze nivelul de legitimitate, pentru a-l exclude pe numitul XX din consiliul local, pentru a-si consolida poziţia sa în calitate de nou membru de partid si a-s crea un ascendent politic la nivel judeţean prin obţinerea unui rezultat bun pentru partidul pe care îl reprezenta”, se mai arată în încheierea de şedinţă a Tribunalului Prahova, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 16 dintre cei 17 inculpaţi prezentaţi instanţei de judecată şi care a răsturnat astfel decizia instanţei de fond, care îi lăsase în libertate pe inculpaţi.O altă miză a fraudării alegerilor locale ar fi, aşa cum reiese din documentele depuse la dosar, faptul că edilul a vrut neapărat să nu obţină un mandat în Consiliul Local Ciorani unul dintre oponenţii săi, care îl critică frecvent pe reţelele de socializare şi care ar fi făcut opoziţie serioasă în şedinţele de Consiliu.În ceea ce priveşte modul în care alegerile ar fi fost fraudate, anchetatorii au prezentat în faţa instanţei o listă cu modalităţile în care inculpaţii ar fi acţionat. Astfel, camerele de înregistrare cu care erau dotate tabletele STS din secţiile de votare au fost fie obturate, uni dintre membrii comisiei de votare aşezându-se în faţa lor ”în momentele de interes”, fie zona de focalizare a camerei a fost schimbată, astfel încât să nu înregistreze activitatea membrilor comisiei.În plus, buletine ştampilate în dreptul unui partid au fost pur şi simplu trecute la altul.„Cu ocazia sortării (selectării) buletinelor de vot: această activitate a presupus scoaterea buletinelor de vot din urne, verificarea opţiunii alegătorilor şi aşezarea buletinelor de vot pe formaţiuni politice/candidaţi. Membrii comisiilor care au participat la această activitate nu au ţinut cont de opţiunea alegătorului, în cazul în care acesta a votat cu ALDE, dar şi în situaţia buletinelor de vot nule şi le-au aşezat în principal pe teancul de buletine al PNL, şi mai puţin pe teancurile altor formaţiuni politice”, precizează documentul citat.„Atât în timpul sortării, dar mai ales ulterior activităţii de sortare, şi anterior numărării buletinelor de vot, când unii membrii au vizualizat dimensiunea teancurilor de buletine de vot, în unele cazuri procedând la numărarea celor care prezentau interes, au mutat buletine de vot de la alte formaţiuni politice sau buletine de vot nule, creând impresia că au un target dinainte stabilit”, se mai arară în încheierea de şedinţă.Toţi inculpaţii duşi în faţa instanţei şi-au susţinut nevinovăţia.„Fraudarea alegerilor a fost descoperită cu ocazia renumărării buletinelor de vot, efectuate de către organele de poliţie, în prezenta cauză fiind efectuate un număr de 3 astfel de activităţi”, mai arată documentul citat.Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu (membru PNL, fost lider local al PSD), şi alte 15 persoane au fost arestaţi preventiv, luni, în dosarul de fraudă electorală în care edilul este inculpat, după ce judecătorii Tribunalului Prahova au admis contestaţia procurorilor la decizia Judecătoriei Ploieşti.Ancheta a pornit ca urmare a unei plângeri penale, iar de la depunerea plângerii şi până la reţinerea suspecţilor saci cu buletinele de vot, depuşi într-un spaţiu al Primăriei Mizil, au fost violaţi după ce cineva a intrat cu forţa în acel spaţiu, în luna februarie.cu acea ocazie au fost sustrase un număr total de 4306 buletine de vot, dintre care 2.454 buletine de vot valabil exprimate şi nule şi 1.854 buletine de vot anulate, iar cazul face obiectul unui alt dosar penal.