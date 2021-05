​​VIDEO FOTOGALERIE Mii de persoane au participat la pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Şumuleu Ciuc. „Simt o mare bucurie, o iubire pentru toată lumea... sunteţi români şi sărbătoriţi cu noi împreună şi ne cade bine” (reportaj)

Grupurile de pelerini s-au rugat pe toată durata procesiunii sau au cântat imnuri bisericeşti, unii dintre ei fiind îmbrăcaţi în port popular.

















Printre participanţi s-au numărat şi copii foarte mici, purtaţi în braţe sau în cărucioare de părinţii lor, dar şi persoane în vârstă sau cu probleme medicale, unii folosindu-se de bastoane sau cârje pentru a urca muntele.

Unii dintre credincioşi nu au folosit ruta obişnuită pentru a ajunge la altarul în aer liber, ci au urcat spre locul slujbei pe un deal abrupt, denumit şi „Drumul Crucii”, care porneşte la câteva sute de metri de catedrala franciscană şi pe care se află 14 cruci ce simbolizează locurile de oprire ale lui Isus pe Golgota. La fiecare dintre cruci s-au oprit şi au rostit rugăciuni şi unii dintre ei s-au recules la patru vechi lăcaşe de cult din zonă: Capela Salvator, Capela lui Iisus Suferind, Capela Sfântul Anton şi Capela Sfântul Ioan din Nepomuk.





















Între timp, de la altarul în aer liber s-au rostit rugăciuni şi s-au cântat imnuri religioase, pentru ca pelerinii să se pregătească pentru Sfânta Liturghie. Organizatorii i-au rugat pe participanţi să poarte mască, să păstreze distanţa de 1,5 metri între familii şi să aibă grijă unii de alţii. Zeci de voluntari le-au oferit măşti de protecţie pelerinilor care nu purtau sau nu aveau asupra lor.

„Am venit de la Joseni, 60 kilometri, 50 de kilometri peste munţi. Venim în fiecare an, pentru că asta este cea mai mare sărbătoare a noastră. Venim ca să-i mulţumim Fecioarei pentru cele bune care s-au întâmplat, pentru că ne-a ocrotit şi ne-a apărat de virusul acesta, de boala aceasta urâtă şi îi cerem ajutorul pentru viaţa noastră de mai departe. (...) Anul trecut am venit singur şi anul acesta am venit cu mai mulţi, nu cu atâţia câţi au vrut să vină, dar acesta este un semn că Fecioara Maria ne arată că merită să avem grijă de acest obicei şi ne spune: Eu vă ocrotesc pe drumul acesta şi poate că la anul veţi veni şi mai mulţi. Simt o mare bucurie, o iubire pentru toată lumea şi vă spun că sunt şi mai mândru şi mai bucuros când vă văd şi pe dumneavoastră, fiindcă sunteţi români şi sărbătoriţi cu noi împreună şi ne cade bine”, a spus Balázs József.

















Rectorul bisericii franciscane de la Şumuleu Ciuc, părintele Guia Laurean Hugo, a explicat importanţa acestui pelerinaj, care îi învaţă pe oameni să se roage împreună cu Fecioara Maria, mesajul evenimentului din acest an fiind acela că este bine să avem încredere în Dumnezeu, care ne dă întotdeauna ceea ce avem nevoie.

Liturghia de Rusalii a fost oficiată de episcopul auxiliar de Alba Iulia, Kerekes Laszlo, numit anul trecut în această funcţie de Papa Francisc, iar predica a fost rostită de părintele Salamon József, din Ghimeş-Făget.

















În mesajul de învăţătură către credincioşi, preotul Salamon József a vorbit despre importanţa traiului în comunitate, despre puterea credinţei, dar şi despre viaţa trăită cu entuziasm şi despre responsabilitatea pe care o au adulţii faţă de tânăra generaţie.

Manifestarea s-a încheiat, ca în fiecare an, cu intonarea imnului Ungariei şi a celui secuiesc.





















Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc are o istorie de peste 450 de ani, în centrul său fiind statuia Fecioarei Maria, aflată în biserica franciscană de la poalele muntelui, care este considerată făcătoare de minuni, preoţii şi credincioşii fiind de părere că cel mai mare miracol al său este evenimentul care stă la originea pelerinajului.

Suveranul Pontif a oficiat atunci o slujbă închinată Fecioarei Maria şi a oferit un trandafir de aur sanctuarului marian, aşa cum face când merge la locurile de pelerinaj dedicate Maicii Domnului.















