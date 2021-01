Scandalul filării lui Radu Gavriș și a patru procurori, în restaurantul din Centrul Vechi: Procurorul militar Bogdan Pîrlog s-a sesizat din oficiu / Scutea le cere raport scris procurorilor - surse

Prim-procurorul adjunct al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, Bogdan Pîrlog, s-a sesizat din oficiu, pentru infracțiunea de abuz în serviciu, în scandalul adjunctului Poliției Capitalei, amendat și cercetat disciplinar după ce Poliția l-a surprins în restaurantul Hanul lui Manuc alături de patru procurori, au declarat surse judiciare, pentru HotNews.ro. Conform acelorași surse, procurorul general Gabriela Scutea le-a cerut celor patru procurori rapoarte scrise legate de împrejurările în care au fost în restaurant la acel moment.

Sesizarea din oficiu vizează infracțiunea de abuz în serviciu, pentru acțiuni de supraveghere fără autorizație, în condițiile în care șeful Poliției din Centrul Vechi, Cristian Ghica, a acuzat un filaj ilegal în acest caz. Sesizarea din oficiu vizează și divulgarea de informații nedestinate publicului, în condițiile în care au fost transmise imagini, care au ajuns apoi la presă, cu cei patru procurori și cu Radu Gavriș, la masă în restaurant, au declarat sursele judiciare citate.

De asemenea, conform acelorași surse, procurorul general Gabriela Scutea le-a cerut celor patru procurori rapoarte scrise legate de împrejurările în care au fost în restaurant la acel moment.





Contactat de HotNews.ro, procurorul militar Bogdan Pîrlog a confirmat sesizarea din oficiu în acest caz, precizând că dosarul nu este în lucru la el, fiind repartizat altui procuror de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.





Reamintim că Poliția a transmis printr-un comunicat de presă că polițiștii au "depistat” vineri seara, la un restaurant din Centrul Vechi, în interior, 27 de persoane, printre care și un ofițer de poliție cu funcție de conducere din cadrul Poliției Capitalei. "Urmare a datelor avute la dispoziție, s-a dispus declanșarea cercetării prealabile față de ofițerul respectiv, pentru a se stabili existența sau inexistența unei abateri disciplinare și a vinovăției, sub aspectul încălcării îndatoririlor care revin profesiei de polițist, prevăzute de Legea nr. 360/2002, având în vedere că acesta este și desemnat, la nivelul Poliției Capitalei, să coordoneze activitățile specifice de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19”, se preciza în comunicat.

Ofițerul în cauză este chiar adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, iar împreună cu acesta, în restaurant, s-au aflat și patru procurori de la Parchetul București, printre care chiar adjunctul parchetului, procurorul Codruț Popoiu, declarau surse judiciare pentru HotNews.ro.

Sâmbătă, ministrul de Interne, Lucian Bode, a transmis un mesaj pe Facebook pentru „toleranță zero față de nerespectarea legii” și anunța că ofițerul de poliție este cercetat disciplinar.

În spațiul public au apărut și imagini cu Radu Gavriș și cu procurorii, iar șeful Poliției din Centrul Vechi, Cristian Ghica, a denunțat un filaj ilegal. „DIPI, DOS, "filajul" lui Șchiopu de la SIC DGPMB (SIC care nici în prezent nu se ocupa de cele aproape 500 de înșelăciuni cu același mod de operare din București), au ieșit la plimbare în mod spontan în același loc? Sau au fost trimiși? De către cine? De ce? Urmarirea fara drept a unei persoane este infracțiune. Supravegherea video, audio sau prin fotografiere se poate face numai in baza unui mandat de supraveghere dat de un judecator. Aveau toți fotografii ăștia de ocazie un mandat sau au executat orbește un ordin ilegal?”, a scris Cristian Ghica pe Facebook.

Ipoteza controlului "la pont" și a filajului a fost negată însă de ministrul de Interne, Lucian Bode.

"Din cei 4.000 de agenţi economici, 740 au fost verificaţi la nivelul Municipiului Bucureşti. Dintre aceştia, o parte au fost în Centrul Vechi. Aşadar, vreau să elimin orice suspiciune că Poliţia, așa cum citez, s-a dus la pont într-o anumită locaţie (...) După ce am constatat ce se întâmplă la respectiva locaţie, am aplicat o amendă contravenţională agentului economic, de 5.000 de lei. Am sancţionat 25 de participanţi la respectiva ... nu era vorba de o petrecere pentru că ei nu aveau legătură toţi unul cu celălalt ... cu 17.500 de lei”, a afirmat luni, la Antena 3, Lucian Bode.





El a mai susținut că a cerut o anchetă pentru a verifica cum au fost difuzate public imagini foto și video în care apar Radu Gavriș alături de patru procurori în incinta restaurantului.

Lucian Bode a mai anunțat luni că l-a înlocuit pe Radu Gavriș care coordona lupta anti-COVID la nivelul Poliției Capitalei.





„Poliția Română a dispus cercetarea prealabilă a ofițerului de poliție care se afla la momentul respectiv în incinta respectivului restaurant, pentru a observa dacă este sau nu vinovat de nerespectarea prevederilor legale care decurg din statutul de polițist. Am dispus înlocuirea ofițerului, care avea și funcție de conducere la nivelul Poliției Capitalei, din funcția de coordonator(...) a luptei împotriva COVID. Nu de alta, dar am văzut că domnul Polițist se lupta cu această pandemie din interior și nu aș vrea să îi dăm această posibilitate. Celălalt adjunct care îndeplinește și atribuții, și este împuternicit la comanda Poliției Capitalei, Ion Berechet, va prelua aceste atribuții”, a declarat Bode, la Antena 3.





Surse consultate de HotNews.ro susțin însă că Gavriș fusese numit în această funcție vineri seara, după ora 18:00.