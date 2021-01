Cazul polițistului găsit într-un restaurant din Capitală: Adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș - surse / În restaurant mai erau și patru procurori / Bode: „Nu tolerez nicio abatere de la Lege”

Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiști din cadrul Poliției Capitalei au depistat vineri seara, la un restaurant din Centrul Vechi, în interior, 27 de persoane, printre care și un ofițer de poliție cu funcție de conducere din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.







„În urma verificărilor efectuate la nivelul unităţii noastre a rezultat că, în realitate, patru procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti se aflau în localul din Centrul Vechi al municipiului Bucureşti, împreună cu un ofiţer din cadrul Poliţiei Capitalei, fără a avea vreo legătură cu ceilalţi clienţi ai localului, spaţiul respectiv fiind deschis publicului în acel moment”, transmite PTB.







„Așa cum am menționat și cu alte ocazii, vreau să vă asigur că sunt hotărât să nu tolerez nicio abatere de la Lege, indiferent de numele sau calitatea persoanelor care sunt implicate în astfel de cazuri. Nimeni, indiferent de statutul său social, nu este mai presus de Lege!”, a mai adăugat Bode.







Ofițerul în cauză este chiar adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, potrivit unor surse HotNews.ro. Împreună cu acesta, în restaurant, s-ar fi aflat și procurori de la Parchetul București, printre care chiar adjunctul parchetului, procurorul Codruț Popoiu, potrivit acelorași surse.„Atât în seara zilei de 22.01.2021, cât şi în cursul zilei de astăzi, s-a acreditat public ideea că la un local din centrul mun. Bucureşti a fost organizată o petrecere privată unde ar fi participat mai mulţi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, alături de ofiţeri din cadrul Poliţiei Capitalei şi de alte persoane, dintre care una carantinată”, notează Parchetul.Pe marginea acestui subiect, ministrul de Interne, Lucian Bode a transmis sâmbătă seara un mesaj pentru „toleranță zero față de nerespectarea Legii!” și anunță că ofițierul de poliție este cercetat disciplinar.„Din informațiile pe care le dețin în acest moment, în cazul menționat, s-a dispus deja declanșarea cercetării prealabile față de ofițerul respectiv, pentru a se stabili existența sau inexistența unei abateri disciplinare și a vinovăției sale, sub aspectul încălcării îndatoririlor care revin profesiei de polițist, prevăzute de Legea nr. 360/2002, având în vedere că acesta este și desemnat, la nivelul Poliției Capitalei, să coordoneze activitățile specifice de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19”, a transmis Bode.Reamintim că polițiștii din cadrul Poliției Capitalei au depistat vineri seara, la un restaurant din Centrul Vechi, în interior, 27 de persoane, printre care și un ofițer de poliție cu funcție de conducere din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, informează Mediafax.„Urmare a datelor avute la dispoziție, s-a dispus declanșarea cercetării prealabile față de ofițerul respectiv, pentru a se stabili existența sau inexistența unei abateri disciplinare și a vinovăției, sub aspectul încălcării îndatoririlor care revin profesiei de polițist, prevăzute de Legea nr. 360/2002, având în vedere că acesta este și desemnat, la nivelul Poliției Capitalei, să coordoneze activitățile specifice de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19”, se arată în comunicat.De asemenea, una dintre persoanele depistate la petrecere figura carantinată în județul Călărași, din data de 16 ianuarie, astfel că polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor.Oamenii legii au amendat 25 de clienți cu 17.500 de lei și au aplicat o sancțiune 5.000 de lei operatorului economic în incinta căruia au fost depistate persoanele.