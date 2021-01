Ministrul de Interne susține că polițiștii nu au acționat „la pont” și nu a existat o operațiune de filaj în cazul acțiunii de la Hanul lui Manuc, în care a fost amendat Radu Gavriș

Reamintim că Parchetul de pe lângă Tribunalul București a criticat dur , sâmbătă, modul în care s-a comunicat public incidentul de la un restaurant din Centrul Vechi, afirmând că ştirile difuzate inițial pe baza unui „comunicat indicat a fi emis de către Poliţia Capitalei” au creat „impresia eronată că procurorii au participat la o petrecere privată, organizată în întreg localul”. În realitate, precizează Parchetul, localul era „deschis publicului”, iar cei patru procurori și un ofițer de poliție au fost legitimaţi de agenți ai Poliţiei Sectorului 3, fără însă a li se comunica aplicarea vreunei sancţiuni contravenţionale.







Ofițerul în cauză este chiar adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, potrivit unor surse HotNews.ro. Împreună cu acesta, în restaurant, s-ar fi aflat și procurori de la Parchetul București, printre care chiar adjunctul parchetului, procurorul Codruț Popoiu, potrivit acelorași surse.

Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiști din cadrul Poliției Capitalei au „depistat” vineri seara, la un restaurant din Centrul Vechi, în interior, 27 de persoane, printre care și un ofițer de poliție cu funcție de conducere din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Poliția a dispus cercetarea prealabilă pentru a vedea dacă este sau nu vinovat de nerespectarea prevederilor legale."Din cei 4.000 de agenţi economici, 740 au fost verificaţi la nivelul Municipiului Bucureşti. Dintre aceştia, o parte au fost în Centrul Vechi. Aşadar, vreau să elimin orice suspiciune că Poliţia, așa cum citez, s-a dus la pont într-o anumită locaţie (...) După ce am constatat ce se întâmplă la respectiva locaţie, am aplicat o amendă contravenţională agentului economic, de 5.000 de lei. Am sancţionat 25 de participanţi la respectiva ... nu era vorba de o petrecere pentru că ei nu aveau legătură toţi unul cu celălalt ... cu 17.500 de lei”, a afirmat Bode, citat de news.ro Lucian Bode susține de asemenea că nu a fost vorba de o operațiune de filaj în respectivul caz și anunță că a cerut o anchetă pentru a verifica cum au fost difuzate public imagini foto și video în care apar Radu Gavriș alături de patru procurori în incinta restaurantului.„Voi solicita lămuriri cu privire la modul în care au ajuns în spaţiul public acele informaţii, imagini, de la respectiva activitate, fără să şi le asume nimeni, încălcând prevederile legale, dând nume, imagini, fără ca acestea să fie destinate publicului”, a declarat Lucian Bode.Întrebat dacă a fost vorba de o operațiune de filaj, Bode a comentat: „În condițiile în care avem activități de verificare la 740 de agenți economici din București, cum să vorbești despre un filaj?”Ministrul a mai spus că va verifica și dacă ofițerul Cristian Ghica „are în atribuții să facă astfel de comentarii, să se exprime public așa cum s-a exprimat”, după ce fostul șef al poliției din Centrul Vechi s-a întrebat, într-o postare pe Facebook, „care a fost temeiul legal al filajului” în acest caz.„DIPI, DOS, "filajul" lui Șchiopu de la SIC DGPMB (SIC care nici în prezent nu se ocupa de cele aproape 500 de înșelăciuni cu același mod de operare din București), au ieșit la plimbare în mod spontan în același loc? Sau au fost trimiși?De către cine? De ce? Urmarirea fara drept a unei persoane este infracțiune. Supravegherea video, audio sau prin fotografiere se poate face numai in baza unui mandat de supraveghere dat de un judecator. Aveau toți fotografii ăștia de ocazie un mandat sau au executat orbește un ordin ilegal?”, potrivit postării lui Cristian Ghica.