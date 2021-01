Cazul bătrânului căzut pe holul spitalului din Corabia: Medicul și asistenta au fost amendați. Unitatea sanitară a primit avertisment

Ministrul a prezentat, pe Facebook, concluziile echipei de control care a fost trimisă la fața locului.”Am văzut și eu imaginile de la Spitalul Orășenesc din Corabia și am cerut aseară trimiterea de îndată a unei echipe de control la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Verificarea echipei de control a DSP s-a încheiat astăzi dimineață la orele 02.00 și a fost înaintată Corpului de Control al ministrului Sănătății. Au fost decise următoarele măsuri: 1. Amendă comtravențională medicului de gardă în valoare de 6.000 lei în conformitate cu art. 26 litera b “refuzul acordării asistenței medicale de urgență unui pacient de către un medic din cadrul UPU sau CPU”; 2. Amendă contravențională asistentei medicale în valoare de 3.000 lei în conformitate cu art. 32, litera k “nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar”; 3. Avertisment pentru unitatea sanitară; 4. S-a dat termen imediat pentru discutarea cazului în comisia de etică a unității sanitare și luarea măsurilor care se impun; 5. S-a dispus refacerea și însușirea protocoalelor de lucru cu întreg personalul.”În imaginile postate se vede cum cadre medicale care asistă la ce i se întâmplă bătrânului îi cer acestuia să se ridice singur pe scaun şi îl ghidează, fără a-l ajuta, deşi, în mod evident, vârstnicul, care spune că a suferit un accident vascular, abia se poate mişca.Un bătrân încălţat cu şlapi, care are asupra sa un coş cu nuiele şi sacoşă, dar şi un baston, a fost filmat stând în genunchi, iar filmarea a fost postată pe Facebook, cea care a realizat înregistrarea afirmând că totul s-a întâmplat în Spitalul Orăşenesc din Corabia, scrie news.ro.Întrebat de către cea care filmează de cât timp aşteaptă pe holul unităţii sanitare, bătrânul răspunde că aşteaptă de trei ore şi că a căzut. El mai spune că a suferit un accident vascular.Un cadru medical care apare îi cere bătrânului să se aşeze pe scaun, fără a-l ajuta, iar acesta răspunde: ”Nu pot să mă urc, am încercat şi nu mai pot”. ”Nu mai plânge, tataie, că plângi degeaba! Hai să te ajut să te urci în căruţ!”, îi spune femeia care filmează bătrânul.Într-o altă filmare, se vede cum un angajat al spitalului ţine un scaun şi, fără a pune mâna pe bătrân, îl îndrumă cum să facă să se poată aşeza pe scaun.