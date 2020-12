​VIDEO Un bărbat care se recomandă „maior Culache” amenință polițiștii rutieri că o să aibă „grijă” de ei pentru că i-au dat un avertisment soției sale

Surpriza însă apare când polițistul îi înmânează procesul verbal și îi spune că i-a aplicat avertisment. Personajul Alfa intră în scenă, îi "ordonă" soției să scrie că nu recunoaște fapta, zbiară că el este "ofițer superior" și îi amenință pe polițiști că va avea el "grijă" de ei.







Aceasta este o categorie aparte de frustrați pe care îi găsim în tot sistemul nostru, fie că e vorba de jandarmi, pompieri, poliție. Sunt cei care au legitimația de decor, pentru că oricum pe ei nu îi vezi în stradă alături de subalterni să îi coordoneze și să îi îndrume. Ei stau închiși prin birouri sau îi vezi doar în "controale" unde fac pe zmeii.







„La următoarea misiune, când voi coordona toate activitățile voi avea grijă special de tine, nu de puștiul, puștiul și-o făcut treaba”, spune acest bărbat, care se recomandă ca fiind „maior Culache”, „ofițer superior”. Acesta îi spune soției sale să scrie pe procesul verbal că nu recunoaște fapta, în ciuda faptului că aceasta încearcă să-l liniștească spunându-i: „Este un avertisment că nu am actele la mine. Este greșeala mea”.Incidentul a avut loc, potrivit sindicatului Europol, în Tecuci, jud. Galați.„Polițiștii tineri nu mai sunt intimidați nici de statutul social, nici de cel politic și nici chiar de amenințările acestui tip de "ofițer superior". De-abia așteptăm să vedem dacă și conducerea Jandarmeriei Române tolerează astfel de comportamente”, afirmă sindicaliștii.Iată mai jos postarea publicată pe Facebook de sindicatul Europol:„Un echipaj de poliție oprește un autoturism în toiul nopții în Tecuci, jud. Galați. La volan este o femeie care le spune polițiștilor că nu are actele asupra ei. În drepta este personajul Alfa, vizibil turmentat.La volan este o femeie care le spune polițiștilor că nu are actele asupra ei. În drepta este personajul Alfa, vizibil turmentat. Colegii o felicită pe doamnă pentru că a ales să conducă ea autoturismul și îi spun că de data aceasta, îi vor acorda un avertisment pentru lipsa actelor, fiind clar că a fost nevoită să conducă mașina în contextul partenerului turmentat.Generațiile însă se schimbă. Polițiștii tineri nu mai sunt intimidați nici de statutul social, nici de cel politic și nici chiar de amenințările acestui tip de "ofițer superior". De-abia așteptăm să vedem dacă și conducerea Jandarmeriei Române tolerează astfel de comportamente”.