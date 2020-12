Denumirea membrilor Forțelor Spațiale SUA generează noi controverse / Cele mai amuzante bug-uri din Cyberpunk 2077 / Disney a confirmat un alt nou serial Star Wars

​NERD ALERT

“It is my honor, on behalf of the president of the United States, to announce that henceforth, the men and women of the United States Space Force will be known as guardians,” Vice President Pence says at the force’s 1st birthday celebration pic.twitter.com/YWMIfbI8es — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 18, 2020

Can we sue this dork? https://t.co/9skZ8aG446 — James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2020

It took you a year to come up with a Star Trek logo and a Marvel name? Was your backup the Go-go Gadget Galactics or something? — David Robinson (@daverobinsonme) December 18, 2020

this Cyberpunk 2077 glitch sent me pic.twitter.com/zuSyXIdYkz — studio (@ghiblisland) December 10, 2020

BEST GLITCH EVER!! \uD83E\uDD23



During our first ever Cyberpunk 2077 stream tonight we stumbled upon the deadliest weapon known to man! \uD83D\uDC49 pic.twitter.com/ozRSuWkxeS — Allonsyyy \uD83D\uDDEF (@Allonsyyy_) December 12, 2020

Yeah I think I found my favourite Cyberpunk glitch LMAO pic.twitter.com/1iti2746bs — Mega(tro)n but festive idfk (@salcarnival) December 11, 2020

După cinci sezoane echipa The Expanse încă nu și-a pierdut abilitatea sa extraordinară de a produce în mod consecvent povești captivante și personaje memorabile datorită adaptării cu succes a romanelor lui James S.A. Corey (pseudonimul folosit de scriitorii Daniel Abraham și Ty Frank).Dar nu confundați consecvența cu automulțumirea din partea producătorului executiv Naren Shankar și a echipei sale deoarece premiera sezonului 5 (Amazon a lansat primele 3 episoade pe 16 decembrie) este una dintre cele mai ambițioase proiecte ale seriei în ceea ce privește firul narativ.Primul aspect cu adevărat unic și neașteptat al noului sezon (dacă nu ați citit deja „Jocurile Nemesis”) este că fiecare membru al echipajului fregatei Rocinante se află în propria călătorie individuală în diferite părți ale Sistemului Solar, abordare care ne va permite să aflăm mai multe despre Amos, Holden, Naomi, Alex și Bobbie în afara mediului lor obișnuit din „Roci”, scrie IGN Vicepreședintele american Mike Pence a celebrat vineri aniversarea unui an de la înființarea Space Force, cea mai noua ramură a forțelor armate americane, anunțând că întrucât cei care slujesc în marină sunt cunoscuți ca „marinari” și cei din armată sunt cunoscuți ca soldați - „de acum înainte, membrii Forțelor Spațiale ale Statelor Unite vor fi cunoscuți ca 'gardieni'”.Potrivit contului oficial de pe Twitter al Forțelor Spațiale, a fost nevoie de „un proces care a durat un an și a produs sute de propuneri și cercetări în care au fost implicați profesioniști din domeniul spațial și membri ai publicului larg”. pentru a veni cu noua denumire pentru membrii Forțelor Spațiale.Un comunicat oficial al Space Force notează că „Guardians este un nume cu o istorie îndelungată în operațiunile spațiale, încă de la motto-ul inițial al Comandamentului pentru Spațiu al Forțelor Aeriene: 'Guardians of the High Frontier'”.Anunțul a atras rapid reacții ironice din partea fanilor „Guardians of the Galaxy”, aceștia fiind de părere că noua denumire ar avea o inspirație ceva mai recentă. Regizorul celor 3 lungmetraje Gardienii Galaxiei, James Gunn, a întrebat la rândul său pe Twitter, aparent despre Pence, dacă „Îl putem da în judecată pe tolomacul acesta?”.Aceasta nu este prima controversă în care a fost implicată noua ramură a forțelor armate americane, mulți susținând că sigla Forțelor Spațiale, dezvăluită în luna iulie , este inspirată dintr-o altă îndrăgită franciză science fiction. „V-a luat un an să veniți cu un logo Star Trek și un nume Marvel?”, a scris un utilizator pe Twitter, potrivit Deadline Comedia animată fantasy a lui Matt Groening, creatorul „The Simpsons”, a avut un decalaj destul de lung de la al doilea sezon difuzat pe serviciul de streaming în septembrie 2019, fiind promisă inițial o a treia parte a seriei în 2020.Criticii nu au fost foarte impresionați de sezonul 2 însă există speranțe că noul sezon va putea rezolva unele dintre poveștile seriei cu ceva mai multă certitudine și adăuga mai multe momente amuzante. Serialul urmează să fie reluat de unde a rămas sezonul 2, cu Bean, Luci și Elfo blocați într-o catacombă, înconjurați de trogi și mama lui Bean, Dagmar. Trailerul oficial prezentat de Netflix dezvăluie data de lansare a sezonului 3 ca fiind 15 ianuarie, anunță Slash Film Striking Distance Studios a dezvăluit vineri un trailer nou-nouț al viitorului lor jor horror de supraviețuire, Protocolul Callisto. Trailerul este o versiune extinsă și necenzurată a ceea ce a fost prezentat la The Game Awards în 10 decembrie, arătând mai mult din atmosfera la care ne putem aștepta de la jocul horror despre care unii speră că va fi un urmaș al Dead Space Povestea se învârte în jurul tentativei protagonistului de a evada dintr-o închisoare de pe Callisto , una din lunile lui Jupiter, și de a descoperi secretele întunecate pe care le ascunde instalația. Desigur, supraviețuirea va fi un element important ca pentru orice titlu survival horror, relatează Twinfinite . Poți vedea trailerul mai jos dar s-ar putea să fii nevoit să dai click pe „See on Youtube” datorită restricției de vârstă.Săptămâna trecută ne-a adus o avalanșă de informații despre noile proiecte pentru universul Star Wars, fiind anunțate oficiale seriale precum Lando, Ahsoka și Rangers of the New Republic, precum și viitorul lungmetral Rogue Squadron ce va fi regizat de Patty Jenkins. Dar se pare că Disney nu a dezvăluit chiar toate noile proiecte Star Wars cu ocazia Zilei Investitorilor.De ani de zile s-a vorbit despre un spin-off bazat pe vânătorul de recompense Boba Fett iar speculațiile doar s-au intensificat după ce acesta a fost readus în luptă în The Mandalorian. Iar ultimul episod al sezonului 2 din Mando a confirmat că Boba Fett va avea într-adevăr propriul set de aventuri care urmează să fie lansat în 2021 sub titlul „Cartea lui Boba Fett”, scrie Empire Online Dacă nu ați auzit până acum, Cyberpunk 2077, mult-așteptatul RPG dezvoltat de polonezii de la CD Projekt, a avut o lansare puțin cam furtunoasă. Primii cumpărători ai jocului nu s-au confruntat doar cu o serie de probleme tehnice pe consolele de bază PS4 și Xbox One, dar apar și o mulțime de probleme pentru jucătorii PC și PS5 / Seria X. Problemele sunt atât de mari încât Sony a retras rapid jocul de pe PlayStation Store după numeroasele plângeri primite, invocând „necesitatea de a păstra satisfacția clienților”. CD Projekt a confirmat că mai multe patch-uri sunt în curs de dezvoltare ( unul a fost lansat deja ) și vor apărea în următoarele luni, compania poloneză începând chiar să dea banii înapoi jucătorilor care sunt nemulțumiți de achiziție, potrivit Twinfinite Acestea fiind spuse, numeroasele erori și bug-uri au făcut înconjorul platformelor social media încă de la lansarea Cyberpunk 2077 săptămâna trecută iar unele dintre ele sunt prea bune pentru a nu le distribui.P.S.: Ai văzut asta, nu?