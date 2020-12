Cercetătorii au descoperit noi indicii cheie despre formarea Sistemului Solar / Motivul pentru care se reunesc actorii din „Stăpânul inelelor” / Următorul joc „Dragon Age” va fi prezentat la Game Awards

​NERD ALERT

P.S.: Dacă moartea de săptămâna trecută a lui David Prowse a îndoliat fanii Star Wars, și aceasta a venit cu o veste la fel de tristă: actorul Hugh Keays-Byrne, cel care l-a jucat pe Immortan Joe în „Mad Max: Furiosa, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, potrivit IGN.



Aceștia au lansat o campanie de crowdfunding pentru a achiziționa casa din Oxford a autorului britanic cu scopul de a o transforma într-un centru literar după ce a fost anunțat că aceasta va fi scoasă în curând pe piață. Locuința de pe Northmoor Road este locul unde a fost creat Pământul de Mijloc, unde Bilbo Baggins l-a întâlnit pentru prima dată pe Gandalf sau unde Bard l-a ucis pe Smaug, Tolkien scriind atât „Stăpânul inelelor” cât și „Hobbitul” aici.Campania de crowdfunding a fost anunțată de însuși Gandalf (Ian McKellen) și Bilbo (Martin Freeman). Dacă va avea succes, inițiativa denumită „ Project Northmoor ” va transforma casa în care Tolkien a locuit între 1930 și 1947 în primul centru literar din lume dedicat autorului fantasy, spune John Rhys-Davies, care l-a jucat pe Gimli în „Stăpânul inelelor”. Însă misiunea, la fel ca majoritatea din romanele lui Tolkien, nu va fi una ușoară: Proiectul Northmoor are doar trei luni pentru a strânge 6 milioane de dolari, scrie CNN După ce a provocat prea multe valkirii pentru a le număra, Kratos intră în bătălie în Fortnite, acesta fiind printre primele noi personaje anunțate pentru Vânătoare în Capitolul 2 din Sezonul 5. Oprirea amenințării existențiale care este The Loop nu ar trebui să reprezinte o provocare majoră pentru Zeul Războiului după ce acesta s-a luptat cu forțele care voiau să distrugă lumea.Epic Games a lansat și un scurt trailer care îl prezintă pe Kratos în jocul multiplayer, acesta fiind acum disponibil ca skin în magazinul Fortnite. Mai mult, skin-ul Kratos nu este exclusiv pentru console, așa că oricine joacă Fortnite poate face ravagii pe insulă ca Zeul Războiului. Jucătorii pot obține skin-ul Kratos individual sau ca parte a pachetului care oferă setul complet Oathbreaker ce include Guardian Shield Glider, Leviathan Axe Pickaxe și Mimir Back Bling, anunță IGN . Există tot felul de istorii ascunse chiar sub picioarele noastre iar solul Marii Britanii nu face excepție. Vă amintiți când au fost descoperite în 2012 rămășițele regelui Richard al III-lea sub o parcare din Leicester ? Sau toate episoadele din Time Team la care te-ai uitat pe Discovery Channel sau online?Ei bine, dacă oricare dintre aceste lucruri ți-au captat atenția, fii sigur că nu vei rata The Dig - o adaptare Netflix a romanului cu același nume al lui John Preston care relatează povestea adevărată a unei descoperiri istorice majore din Sutton Hoo, Suffolk, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Filmul se mândrește cu o distribuție de top, printre actorii care vor juca în peliculă numărându-se Ralph Fiennes în rolul arheologului Basil Brown și Carey Mulligan în rolul latifundiarului Edith Pretty.Pe lângă natura descoperirii lui Brown (care este sugerată cu tărie în trailer, fiind oarecum cunoscută pasionaților de istorie întrucât este o poveste adevărată), filmul relatează cursa pentru a revendica artefactele dezgropate, precum și tensiunile iminente ale războiului, cu câteva povești de dragoste aruncate în mix. The Dig va fi lansat la nivel mondial pe platforma Netflix în 29 ianuarie, potrivit Empire Online Dacă ești fan al sagăi Dragon Age, atunci nu ar trebui să ratezi ediția din acest an a Game Awards care va avea loc joia viitoare (10 decembrie). Potrivit unui teaser postat pe Twitter de gazda evenimentului, Geoff Keighley, BioWare va oferi o „privire specială” asupra noului joc.Deocamdată nu este clar în ce va consta aceasta dar, ținând cont că dar Electronic Arts a fost cam zgârcită în ceea ce privește prezentarea oricăror informații despre joc până acum, poate că așteptările nu ar trebui să fie foarte ridicate. O apariție la The Game Awards este chiar potrivită, având în vedere că primul „tease” real al jocului a fost prezentat la spectacol acum doi ani. Recent ni s-au dezvăluit puțin mai multe, însă nici pe aproape de ceea ce ar putea fi considerat o dezvăluire completă (sau chiar parțială), scrie Twinfinite Cercetătorii de la Universitatea din Rochester au reușit să utilizeze magnetismul pentru a determina, pentru prima dată, când condritele carbonace - asteroizi bogați în apă și aminoacizi - au ajuns inițial în Sistemul Solar interior. Cercetarea, publicată în revista Nature Communications Earth and Environment, oferă noi informații despre originile timpurii ale Sistemului Solar și de ce Pământul a devenit locuibil și capabil să susțină condiții favorabile vieții, în timp ce alte planete, precum Marte, nu.Astrofizicienii au stabilit că asteroizii „părinți” din care s-au desprins condritele carbonace au ajuns din Sistemul Solar exterior în Centura de asteroizi în urmă cu aproximativ 4.562 milioane de ani, în primele cinci milioane de ani de la formarea Sistemului Solar. Analizele și modelările acestora oferă noi dovezi în sprijinul așa-numitei teorii „Grand Tack” a migrării lui Jupiter.În timp ce oamenii de știință au crezut cândva că planetele și alte corpuri planetare s-au format din praf și gaze la o distanță ordonată de Soare, astăzi aceștia postulează că forțele gravitaționale asociate planetelor gigantice - cum ar fi Jupiter și Saturn - pot conduce la formarea și migrația corpurilor planetare și asteroizilor. Teoria Grand Tack sugerează că asteroizii au fost separați de forțele gravitaționale ale planetei gigantice Jupiter, a cărei migrație ulterioară a influențat apoi distribuția lor.Cercetarea oferă oamenilor de știință date care pot fi aplicate și descoperirii de noi exoplanete. „Există un interes special în definirea acestei istorii [a Sistemului Solar timpuriu] - cu referire la numărul imens de descoperiri de exoplanete - pentru a deduce dacă evenimentele ar fi putut fi similare sau diferite în sistemele exo-solare", spune John Tarduno, profesor la Departamentul de Științe ale Pământului și decan al cercetării pentru Arte, Științe și Inginerie la Rochester, adăugând că „aceasta este o altă componentă a căutării de planete locuibile”, potrivit Phys.org Mult așteptata adaptare a Metal Gear Solid pare să fi prins aripi, sursele Deadline relatând că este așteptat ca Oscar Isaac să îl joace pe Solid Snake în filmul care este în prezent în dezvoltare la Sony Pictures sub regia lui Jordan Vogt-Roberts.Seria de jocuri Metal Gear Solid creată de Hideo Kojima și publicată de Konami a fost larg aclamată de critici și gameri deopotrivă iar povestirile sale care au o senzație cinematografică au făcut întotdeauna să pară inevitabilă o adaptare cinematografică. Ținând cont de programul extrem de încărcat al lui Isaac, data de începere a producției rămâne încă o necunoscută, dar cooptarea sa arată că filmul va fi o prioritate ridicată pentru Sony Pictures.În ceea ce-l privește pe Isaac, Metal Gear Solid i-ar putea oferi o altă franciză majoră, după ce a jucat deja rolul pilotului Poe Dameron în cea mai recentă trilogie Star Wars și va apărea ca ducele Leto Atreides în noul Dune anunță Deadline