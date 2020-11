BioWare a anunțat un nou joc Mass Effect / Netflix a oprit filmările pentru The Witcher din cauza unor teste pozitive cu coronavirusul / Microsoft elimină definitiv Control Panel din Windows 10

​NERD ALERT

Sâmbătă a fost o zi mare pentru fanii Mass Effect, BioWare și EA confirmând că un „nou capitol” al universului Mass Effect este în curs de dezvoltare, în timp ce un prim remaster al trilogiei originale va fi lansat pentru console și PC în primăvara lui 2021. Știrea a fost anunțată într-o postare recentă pe blogul EA , confirmând zvonurile tot mai insistente conform cărora BioWare avea ceva pregătit pentru fanii francizei.Șeful BioWare, Casey Hudson, a anunțat că o „echipă de veterani” lucrează „din greu” la proiect, care se află încă în „etapele incipiente”. Acesta a confirmat și că trilogia originală Mass Effect urmează să fie remasterizată și lansată pe console și PC. Denumită Mass Effect: Legendary Edition, colecția va reuni Mass Effect, Mass Effect 2 și Mass Effect 3, cu conținutul de bază single-player alături de armele, armurile și pachetele DLC și promo. Toate cele trei jocuri vor fi „remasterizate și optimizate pentru 4K Ultra HD”, cu actualizări la „texturi, umbre, modele, efecte și caracteristici tehnice”, anunță Tech Radar Astrofizicienii au descoperit o „planetă infernală ” - o exoplanetă acoperită de oceane de lavă și pe care plouă cu roci. Practic, este Mustafar din Star Wars, planeta de lavă pe care Obi Wan Kenobi l-a învins pe Anakin Skywalker, devenit Darth Vader. Desemnată „K2-141b” și situată la 200 de ani lumină de noi, aceasta este una dintre cele mai „extreme” exoplanete pe care oamenii de știință le-au descoperit.Planetele de lavă își datorează condițiile extreme datorită proximității orbitei lor de față steaua în jurul căreia gravitează. Detalii despre K2-141b au fost publicate în Notificările lunare ale Royal Astronomical Society. Oamenii de știință de la Universitatea McGill, Universitatea York și Institutul Indian de Educație Științifică au folosit simulări pe computer pentru a prezice condițiile meteorologice și mediul de pe K2-141b. Pe lângă temperaturile extreme, planeta este bătătorită de vânturi supersonice și are un ocean de magmă cu o adâncime de aproximativ 100 km, scrie IGN Seria TV Hellraiser, anunțată de HBO la începutul acestui an, îl va vedea pe David Gordon Green ( Halloween Kills ) la bord pentru a regiza episodul-pilot și mai multe episoade early release. Acum, a fost anunțat că însuși maestrul genului horror, Clive Barker - cel care a scris povestea originală și a regizat primul film Hellraiser, s-a alăturat serialului HBO ca producător executiv. Noua serie HBO va fi prima instanță în care Barker va fi implicat într-o adaptare Hellraiser de la Bloodline (1996).Potrivit Deadline , care a anunțat prima dată știrea, Barker a spus că este „încântat de faptul că mitologia Hellraiser vede o viață nouă. Este timpul ca poveștile să se întoarcă la rădăcini. Sunt nerăbdător să aduc unui nou public cele mai puternice și mai vechi elemente ale groazei: cel mai întunecat rău care ne invadează viețile umane și modul în care trebuie să găsim în noi puterea de a rezista”. HBO a anunțat că dorește ca seria să fie „o continuare superioară a mitologiei Hellraiser existente ”, seria existând deja de mai bine de 30 de ani, relatează Geek Culture Control Panel e aproape sinonim cu Windows, fiind locația implicită pentru a găsi toate setările pentru a seta și personaliza PC-ul. Însă compania Microsoft pare hotărâtă să migreze utilizatorii către aplicația de setări Windows 10 pentru toate nevoile lor. Microsoft a schimbat interfața de utilizare a Control Panel de-a lungul anilor, încercând să-i împingă pe utilizatori către aplicația Settings, dar vechiul sistem are o bază de fani dedicați mai în vârstă care preferă abordarea „funcționalității în locul modei”.Din păcate, după actualizarea recentă a Windows din octombrie 2020, tentativa de a face click pe pagina System a Control Panel va redirecționa utilizatorii către aplicația Setting din Windows 10. Se pare că nu avem prea multe opțiuni în utilizarea noii interfețe, indiferent de cât de încăpățânați am fi. Potrivit site-ului Windows Latest , Microsoft blochează și comenzile rapide și aplicațiile third party care ar fi putut fi folosite ca soluție pentru a accesa pagina System retrasă, relatează Tech Radar STX Films a lansat trailerul thrillerului pandemic „Songbird”, cu Sofia Carson într-unul din rolurile principale. În thriller, virusul COVID-23 a suferit o mutație, iar lumea se află în al patrulea an de lockdown. Americanii infectați sunt smulși din casele lor și internați cu forța în lagăre de carantină denumite Q-Zones din care nu există scăpare deși câțiva indivizi curajoși luptă împotriva forțelor de oprimare.În mijlocul acestui peisaj distopic, Nico (KJ Apa), un curier neînfricat imun la coronavirusul mortal, descoperă speranța și se îndrăgostește de Sara (Sofia Carson), deși carantina ei nu le permite contactul fizic. Când se crede că Sara s-a infectat cu coronavirusul, Nico aleargă disperat pe străzile pustii din Los Angeles în căutarea singurului lucru care o poate salva de la închisoare...sau ceva chiar mai rău. Pe lângă KJ Apa și Sofia Carson, în filmul regizat de Adam Mason vor mai juca Demi Moore, Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario și Paul Walter Hauser, scrie Hey Guys Filmările din Marea Britanie ale sezonului 2 The Witcher au fost sistate după ce sâmbătă au fost depistate patru cazuri pozitive cu coronavirusul în rândul echipei de producție. Potrivit informațiilor Deadline, cei infectați au intrat în autoizolare și nu se numără printre actorii principali. Filmările la studiourile Arborfield, la vest de Londra, urmează să fie reluate odată ce Netflix are încredere că platoul de filmări este pe deplin sigur.Este a doua oară când filmările pentru cel de-al doilea sezon al seriei au fost sistate după ce în luna martie actorul Kristofer Hivju (Nivellen) a anunțat că a fost testat pozitiv cu COVID-19. Pauza s-a extins până la jumătatea lunii august după ce Marea Britanie a intrat în lockdown. Epopeea fantasy a Netflix este unul dintre cele mai mari hituri ale streamerului, primul sezon al serialului fiind urmărit de 76 de milioane de gospodării, potrivit Deadline P.S.: Bănuiesc că ai aflat deja că Johnny Depp a renunțat la rolul său din „Fantastic Beasts”, după ce a pierdut procesul în care a fost descris ca soț abuziv