Primarul din Sângeorz Băi, care și-a umilit fiica de 14 ani, a rămas fără mandat după ce a fost condamnat definitiv / Instanța va decide dacă îl va valida sau nu pentru noul mandat

Prefectul de Bistriţa-Năsăud a semnat, miercuri, ordinul prin care a încetat de drept mandatul primarului oraşului-staţiune Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, ca urmare a condamnării acestuia la un an de închisoare cu suspendare pentru refuz de prelevare a probelor biologice. Având în vedere că Traian Ogâgău a fost reales la alegerile locale din 27 septembrie pentru un al doilea mandat de primar, Judecătoria Năsăud va decide dacă îl va valida sau nu în funcţie, având în vedere condamnarea sa penală.

”Astăzi, 14 octombrie, a fost emis Ordinul de Prefect nr. 252 privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al lui Traian Ogâgău înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Acesta vine ca urmare a condamnării prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea executării pedepsei. Viceprimarul orașului Sângeorz-Băi va prelua atribuțiile primarului”, a transmis Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, relatează TimpOnline.ro.

Potrivit avocatului George Gaftone, ordinul vizează mandatul primarului din perioada 2016-2020. Traian Ogâgău a câștigat un nou mandat de primar, însă, deocamdată, Judecătoria Năsăud nu l-a validat. Pe portalul instanței apare cererea lui Traian Ogâgău de validare, dar nu sunt informații despre ziua în care este programată ședința. Este posibil ca instanța să nu valideze noul său mandat, notează sursa citată.

Conform noului Cod Administrativ, în caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabilește data noilor alegeri pentru funcția de primar. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Reacția lui Ogâgău

”Ținând cont de evenimentele din ultimele zile, aud că intenționați să faceți o adunare mâine seară pentru susținerea mea. Vreau să fac apel la calm și răbdare, până la finalizarea demersurilor legale. Consider că nu este cazul și nici momentul pentru așa ceva și să avem încredere în bunul Dumnezeu și în justiție dragii mei, până la capăt! Am trecut noi prin și mai grele momente dar împreună am reușit întotdeauna. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și implicare!”, a scris pe Facebook Ogâgău.