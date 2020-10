Chiar va avea rezultate înființarea unui telverde unde cetățenii să-i poată reclama pe cei care nu poartă mască?

De ce nu au fost și până acum mai mulți polițiști în civil?

Este suficient îi fac o poză unui cetățean care nu poartă mască în metrou, să zicem, și s-o trimit autorităților pentru ca acel cetățean să fie amendat?

Augustin Zegrean: „Pe portalul Comisiei de la Veneția scrie clar că statul de drept este respectat și în perioada pandemiei”

Laura Ștefan: „Un semnal politic prin care ni se transmite că trebuie să împărțim responsabilitățile”

În urmă cu câteva luni, ministrul de Interne Marcel Vela reușeau să contrarieze multă lume când a declarat că „cetățenii ar trebui să sune la 112 atunci când văd pe cineva la metrou că strănută și nu poartă mască”. Ulterior ministrul a revenit cu câteva nuanțe, dar a rămas totuși întrebarea dacă nu cumva e aberent să îndemni oamenii să reclame nepurtarea măștilor la o linie telefonică destinată, prin lege, doar urgențelor.Acum autoritățile vor să deschidă o nouă linie telefonică (0800.800.165), unde cetățenii pot reclama încălcări ale măsurilor sanitare . Și chiar sunt încurajați nu numai să sune la acest telverde dar să și trimită materiale foto/video cu ajutorul cărora polițiștii să poată să-i amendeze pe contravenienți.Tot în scopul de a-i identifica mai ușor pe cei care încalcă regulile, mai mulți polițiști îmbrăcați în civil vor merge în locurile publice. Asta nu ar fi chiar un lucru neobișnuit, pentru că se practică și în alte locuri din Europa. În Belgia, de exemplu, unde nepurtarea măștii în autobuz poate atrage o amendă de până la 250 de euro, sindicatele au cerut în mod expres prezența polițiștilor sub acoperire care să-i sancționeze pe cei care nu se conformează regulilor sanitare.„Bună întrebare, noi, sindicatul polițiștilor, am solicitat să facem mai multe acțiuni în civil în contextul în care colegii de la ordine publică au tot fost blamați că nu fac flagranturi. Nu poți să faci un flagrant în uniformă și cu mașina poliției. În multe țări europene există structuri de poliție în civil care acționează în mijloace de transport, piețe, locuri publice”, mi-a spus Cosmin Andreica, președintele sindicatului polițiștilor europeni Europol.În opinia lui Andreica, măsura are și „o componentă importantă de descurajare pentru că foarte mulți oameni s-ar putea gândi atunci când sunt în locurile publice că poate cel de lângă el este un polițist în civil și ar fi mai prudent să-și pună masca”.Dacă eficiența polițiștilor sub acoperire poate fi ușor dovedită, întrebări practice se ridică atunci când vorbim despre îndemnarea cetățenii să sune la un telverde pentru a-i reclama pe cei care încalcă regulile pandemiei. L-am întrebat pe polițistul Cosmin Andreica ce vor face polițiștii cu reclamațiile primite din partea cetățenilor:„În primul rând este foarte utilă deschiderea unui alt număr de telefon, pentru că până acum oamenii sunau la 112, iar acest număr este pentru „urgențe”, ori reclamarea unei persoane care nu poartă mască nu este o urgență. Până acum 7 din 10 reclamații la 112 nu erau pentru urgențe. În alte țări există demult acest telverde. Vom avea acum posibilitatea să procesăm mai multe sesizări”, spune Cosmin Andreica.„Măsura este prezentată cam pompieristic pentru că în realitate pentru a sancționa pe cineva nu este suficient să ai o înregistrare sau o poză cu persoana respectivă. Ca să poată sancționa o persoană, polițistul trebuie să aibă patru elemente: data, ora, locul și subiectul. Poți să trimiți o poză iar poliția are să zicem posibilitatea să identifice persoana respectivă cu sistemul de recunoaștere facială. O sesizare trebuie să îmbrace o anumită formă, trebuie să fie scrisă. Sigur că poate fi și o sesizare anonimă dar polițistul trebuie să aibă toate cele patru elemente clare ca să poată da o sancțiune”, a mai declarat Cosmin Andreica.Poți, să zicem, să te răzbuni pe cineva și să trimiți o poză din 2019 și spui că e ieri și persoana respectivă nu poartă mască? „Sigur, că nu poate fi sancționat cineva doar în baza unei poze.În concluzie?„O măsură bună dar se pune din nou problema resursei umane. Sunt orașe în România cu doi polițiști. Cine să verifice toate sesizările care vin pe telverde?”, mi-a mai spus Cosmin Andreica.Fostul judecător constituțional Augustin Zegrean atrage atenția că Guvernul ar trebui să aibă grijă atunci când ia astfel de măsuri:„Potrivit legii, orice sesizare care nu este semnată nu poate fi luată în considerare, nici măcar ca denunț penal. Probabil că s-au speriat (n.r.-autoritățile) de mulțimea cazurilor de infectare. Nu poate fi luată în considerare o astfel de sesizare, nu poate fi amendat nimeni în baza unei astfel de reclamații. Dincolo de faptul că nu poate fi dată o amendă în baza unei sesizări, nici nu este eficientă o astfel de măsură.Legat de înregistrările foto și video, acestea pot fi trucate. Cum se identifica că acela este omul? Nu se poate așa ceva și este bine să se mai gândească înainte de a lua o astfel de măsură. (...) Să nu se meargă prea departe cu măsurile de restrângere. Pe portalul Comisiei de la Veneția scrie clar că statul de drept este respectat și în perioada pandemiei”, spune Augustin Zegrean.Am întrebat-o și pe Laura Ștefan de la Expert Forum ce părere are despre înființarea unui telverde la care cetățenii să poată să reclame nerespectarea regulilor sanitare.„Suntem într-o situație specială, numărul cazurilor crește autoritățile trebuie să ia măsuri. Nu cred însă că acest telverde va avea un impact major. Capacitățile statului român de a gestiona situația rămân limitate, nu se schimbă peste noapte.Sigur că unele dintre lucrurile raportate de cetățeni la acest număr de telefon vor fi reale, importante, dar capacitatea de gestionare a lor rămâne aceeași. Pe de altă parte să nu ne imaginăm că dacă am mai făcut un telverde, cetățenii vor afla de el.De asemenea, o întrebare este cum eviți răzbunările, șicanările între rivali în afaceri care se vor reclama reciproc ca să se scoată unul pe celălalt din business?”, a declarat Laura Ștefan.În ceea ce privește semnalul transmis oamenilor de o măsură ce încurajează turnătoria?„Este un subiect sensibil în zona Europei de est această raportare la autorități din sânul comunității. Dar în același timp dacă vrem să rezolvăm această problemă este nevoie de implicarea tuturor.Eu cred că, mai degrabă, această măsură este un semnal politic prin care ni se transmite că trebuie să împărțim responsabilitățile și vina. Dar lucrurile cu adevărat importante rămân nerezolvate. Să nu uităm că au fost nereguli mari semnalate de presă care au fost tratate cu superficialitate de autorități. Acum avem un nou număr de telefon la care să sunăm. Și ce am rezolvat astfel?”, a mai spus reprezentanta Expert Forum.