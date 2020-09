De ce nu s-a schimbat primarul în toate orașele fără apă caldă? 9 întrebări și răspunsuri despre alegerile locale 2020

​INTERVIU

Alegerile locale din 2020 au marcat câteva surprize notabile, dar în același timp au confirmat faptul că în multe orașe și județe din România, cu o administrație deloc performantă sau cu primari și candidați cu mari probleme de integritate, schimbările nu se produc atât de ușor. Sociologul Barbu Mateescu explică, pe scurt, ce anume s-a întâmplat la aceste alegeri.Barbu Mateescu: Nu și nu. În alte țări (excepția notabilă a fost Macedonia de Nord ), pandemia a stimulat chiar creșterea prezenței la scrutine. Pe datele din București scăderea numărului votanților vârstnici față de 2016 a fost insignifiantă. Despre alte orașe sau nivel național nu mă pronunț.În Galați a câștigat Iohannis în 2014, nu este chiar un oraș roșu :) depinde foarte mult de campanie, de forța campaniei, de strategia ei. N-a fost chiar o mișcare de masă, un val a la 2012 care să miște pe baza siglei. Candidații USR PLUS la Timișoara și Brașov au câștigat, la Iași și la Cluj-Napoca au pierdut. Dar performanța, atractivitatea și forța brand-ului nu sunt foarte diferite între cele patru orașe.Da. Prezența lor a fost mai mare decât în 2016. Nu cu mult, dar decisiv.Sunt mai multe variabile aici, de la calitatea campaniilor (am văzut un clip electoral al lui Piedone, mi s-a părut foarte bine gândit și realizat), prezența pe străzi, targetare, etc. A fost un scrutin extrem de competitiv în sectorul 5, să nu uităm - s-a decis pe muchie.Credibilitatea lor în comunitate era extrem de înaltă. Oamenii au negat disjuncția dintre informația venită la ei și portretul omului pe care-l știau de zeci de ani (și pe ai cărui părinți sau bunici îi știau de asemenea).În 2024 da, în bună măsură. Scena politică va fi mereu câș, greu de descris într-o imagine pentru că avem vot pe listă (europarlamentare, locale și parlamentare), vot uninominal într-un singur tur (primarii) și în două (prezidențiale). Sistemele proporționale produc scene politice diferite de cele uninominale. Deci iese o mică harababură. La parlamentarele imediat în fața noastră probabil că nu. Să ne amintim că la locale a existat o presiune în sensul votului util, adică orientării spre candidați puternici.Situația va fi mai echilibrată decât pare la prima vedere. Va exista un bonus pentru câștigători (PNL și USR PLUS) dar e posibil ca PSD să nu plătească foarte mult din asta, adică de pierdut să aibă partidele foarte mici.O nouă generație de politicieni. În 2016 a fost PNL vs PSD. USR nu exista decât în București.Victoriile USR PLUS la Timișoara și mai ales Brașov, precum și ce s-a întâmplat în Constanța. O mențiune onorabilă pentru scorul slab al Olguței Vasilescu la Craiova. Orașe adormite se trezesc.