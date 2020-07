Două lucruri importante despre negocierile de la summitul european pentru planul de redresare economică / Ce urmează - Siegfried Mureșan

Șefii de state și de guverne negociază neîntrerupt în Consiliul European, începând de vineri, Bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani și Planul de Redresare economică în valoare de 750 de miliarde de euro, iar abia luni au apărut primele semne că liderii grupului „frugalilor” din Uniunea Europeană sunt dispuși să accepte un compromis. Europarlamentarul Siegfried Mureșan explică de ce sunt dificile negocierile și atrage atenția că acordul din Consiliul European nu va fi însă acordul final.

Potrivit europarlamentarului român, negocierile sunt dificile în primul rând fiindcă este prima dată când se negociază un pachet de ajutor economic de o asemenea anvergură, în plus față de bugetul tradițional al Uniunii Europene. Sunt foarte mulți bani, 750 de miliarde de euro, dintre care 500 de miliarde fonduri nerambursabile (adică bani pe care țările îi primesc și nu trebuie să-i mai returneze niciodată) și 250 de miliarde credite. Acesta este primul mare subiect de negociere, volumul total și raportul între fonduri nerambursabile și credite, spune Mureșan.





Un alt subiect de negociere este corelarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. "Aici spun foarte clar că un Guvern care nu are de gând să atace statul de drept nu are de ce să se teamă de această corelare a fondurilor europene cu statul de drept. Orice om politic care respinge corelarea fondurilor europene de statul de drept are de gând să atace statul de drept", afirmă Siegfried Mureăan, într-un mesaj postat luni pe Facebook.

Ce urmează

El atrage atenția că acordul la care vor ajunge șefii de state și de guverne în Consiliul European nu va reprezenta acordul final, iar pentru acesta este nevoie de aprobarea Parlamentului European.

Mureșan, care este co-raportor al Parlamentului European din partea Grupului PPE pe acest raport, spune că de îndată ce Consiliul European va ajunge la o poziție comună, Parlamentul European va începe negocierile finale pentru a adopta atât Bugetul multianual, cât și Pachetul de redresare. Parlamentul European trebuie să aprobe forma finală a bugetului.

"Așa că, deocamdată, așteptăm rezultatul Consiliului European. Dacă se ajunge la o poziție comună a Consiliului European, vom avea săptămâna aceasta o sesiune extraordinară a Parlamentului European, în care vom vota o rezoluție privind acordul Consiliului European, rezoluție pe care eu o negociez din partea Grupului PPE. Pentru moment, lucrăm cu celelalte grupuri politice pentru a fi pregătiți să dăm un răspuns Consiliului de îndată ce acesta ajunge la un acord.

În plus, deja am început munca legislativă pe raportul privind Facilitatea de Redresare și Reziliență a Uniunii Europene în valoare de 560 de miliarde de euro, primul și cel mai important instrument al Pachetului de Redresare de 750 de miliarde de euro.

Eu sunt co-raportor al Parlamentului European din partea Grupului PPE pe acest raport. Lucrăm intens toți co-raportorii pentru ca, până la finalul lunii august, să avem gata actul legislativ propus de Parlamentul European privind acest instrument", explică Siegfried Mureșan.

Summitul UE intră luni în a patra sa zi, din cauză că liderii blocului european nu reușesc să ajungă la un acord. Discuțiile vor fi reluate la ora 17.00 (ora României). Conform unei surse europene, citate de AFP și dpa, o nouă propunere va fi distribuită delegaţiilor celor 27 de state membre, bazată pe o valoare a subvenţiilor de 390 de miliarde de euro.





Planul de relansare economică a UE prevedea iniţial subvenţii în valoare de 500 de miliarde de euro, plus posibilitatea unor împrumuturi în valoare de 250 de miliarde de euro. Olanda, Austria, Suedia şi Danemarca, aşa-numitul grup al ţărilor 'frugale', au sugerat duminică seară, în reuniunea specială a Consiliului European de la Bruxelles, o scădere a valorii pachetului general de relansare economică de la 750 de miliarde de euro la 700 de miliarde de euro, în scopul deblocării discuţiilor dintre liderii statelor membre.

