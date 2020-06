Cazul vloggerului Colo care instigă la viol, ce a pățit fata care l-a reclamat sau cum arată o țară fără educație sexuală

Ce s-a întâmplat între aceste declarații înfiorătoare și reținerea lui Colo?

România, țara unde 55% dintre cetățeni cred că violul poate fi justificat

Cum se face în România educație sexuală?

De unde află totuși tinerii din România informații despre sex?

Ce s-a întâmplat după ce Colo a început să aibă probleme cu legea?

Marți seara a fost reținut vloggerul de 28 de ani Alexandru Bălan , zis Colo, iar după 24 de ore a fost eliberat și se va afla sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. În plus, Colo nu mai are voie să posteze nimic pe internet.Ce a făcut vloggerul? Colo este un youtuber cu peste 850 mii de urmăritori care, într-un clip, a spus despre adolescentele care se îmbracă sumar că ar trebui „violate”.„N-ai cum să te abții să nu le f*** Eu dacă nu eram într-o relație cu iubita mea de cinci ani, credeți-mă pe cuvânt, f*** toate copilele de 15, 16 ani”.Colo a continuat să povestească faptul că a văzut chiar în ziua înregistrării vlogului o fată de 16 ani cu pantalonii atât de scurți încât „vă spun sincer, merită violată. Adică la modul cu picioare în gură [..] să-i dai cu picioare, să-i dai cu palme, s-o ții cu capul de pereți, să-i pui așa piciorul pe față. [..] Credeți-mă că astea (nr- minorele cu un corp dezvoltat) nu trebuie iertate.”Imaginile respective erau dintr-un „live de divertisment, făcut în urmă cu câțiva ani”, după cum s-a apărat vloggerul în timpul scandalului . Nu s-a sesizat însă nimeni, până recent, când a început să fie distribuit pe Facebook.Din share în share a ajuns și la Alina Dumitriu, o activistă pentru drepturile minorităților sexuale și fondatoare a ONG-ului „Sens Pozitiv”.„Când am văzut postarea m-am indignat. I-am scris prietenei mele Andrada Cilibiu (Centrul Filia, o organizație non-profit împotriva inegalităților de gen) și i-am propus să-i facem plângere penală (nr Alexandru Bălan). Andrada a lucrat la formularea plângerii penale, iar eu am postat pe Facebook și am început să documentez.Mă interesa care sunt companiile care îl susțineau prin sponsorizări și ce alte clipuri instigatoare mai avea. Fiind liber pe 1 iunie, urma să depunem plângerea la Parchet pe 2 iunie. La foarte scurt timp, poliția s-a autosesizat pentru aceleași capete de acuzare. Instigare la viol de minore, instigare la violență față de minori”, mi-a povestit Alina Dumitriu.Ulterior, Alexandru Bălan a postat un video în care își cere scuze susținând că a fost doar o glumă.Suntem în România. Țara în care, în 2018, s-au înregistrat la Poliția Română 2,5 cazuri de viol pe zi. Și mai știm că multe cazuri nu sunt raportate din motive de rușine sau lipsă de încredere în autorități.Suntem singura țară din Europa unde majoritatea cetățenilor (55%) consideră că violul poate fi justificat în anumite condiții. 25% dintre respondenții studiului consideră că este justificat în condițiile în care victima era îmbrăcată „sexy sau provocator”.Așadar, nu ar fi deloc deplasat să afirmăm că un sfert din cetățenii români sunt de acord cu ceea ce spune vloggerul Colo. ”Nu trebuie iertate” sunt vorbele acestuia poate cele mai reprezentative. Cu alte cuvinte, este vina victimei că a ispitit bărbatul. Iar bărbatul este un animal agresiv prin definiție, cu un comportament care nu poate fi controlat de rațiune și respect față de alte persoane.„România are cel mai mare procent de nașteri în rândul femeilor sub 20 de ani din Uniunea Europeană: 9.9% din numărul total de nașteri, față de 2.8% media UE în 2016. Și nu e doar o altă statistică negativă despre România.” scrie Diana Meseșan pentru Scena9 „Majoritatea adolescentelor au rămas însărcinate cu bărbați mai în vârstă ca ele. Și în rândul mamelor sub 15 ani, majoritatea partenerilor sunt majori.” Ceea ce ridică adevărate semne de întrebare despre abuzuri.Cam așa arată în acest moment România, țara în care trăiesc și influenceri precum Colo.Ce face statul? Teoretic, am avea două tipuri de măsuri. De pedepsire și de prevenire. Măsurile punitive sunt menite să descurajeze comportamentul agresiv și abuzurile sau pedofilia și să corecteze comportamentul criminal. Să zicem că în cazul lui Colo, autoritățile s-au sesizat și au început o anchetă. Cu precizarea importantă că s-au sesizat după ce scandalul a luat amploare pe internet.Dar dincolo de anchete, ar trebui să avem educație sexuală. Faptele ilegale pot fi prevenite și prin educație. Sau cel puțin așa se întâmplă în țările civilizate. Și aici ajungem poate la cel mai important subiect.Chiar la începutul lunii iunie, Parlamentul României, la îndemnul Bisericii Ortodoxe Române, a aprobat o lege care face din educația sexuală un subiect facultativ care necesită aprobarea în scris a părinților. Și nu se cheamă educație sexuală, ci „educație sanitară”, de parcă parlamentarii noștri s-ar teme de cuvântul sex.De ce este asta o problemă, de ce este grav să împiedicăm educația cu birocrație a explicat Cristina Tunegaru, profesoară de limba română, într-o scrisoare deschisă adresată lui Klaus Iohannis.„[..] Informațiile corecte despre igienă, sănătate, protecție sunt vitale, mai ales pentru copiii din medii defavorizate, ai căror părinți nu le pot oferi îndrumarea corectă. Mulți părinți nu vor face cerere scrisă la școală, pentru că nici ei, la rândul lor, nu știu sau nu pot să înțeleagă impactul pozitiv al cunoașterii.Avem o datorie morală de a-i sprijini și îndruma mai ales pe copiii vulnerabili, să-i ajutăm să iasă din prăpastia sărăciei și a ignoranței. Nu o să devenim o Românie modernă, câtă vreme avem cel mai mare număr de sarcini în rândul adolescentelor din Europa. Șase din zece mame minore spun că nu au informații esențiale despre contracepție și igiena reproducerii. [..]”Adriana Radu este fondatoarea Asociației „Sexul vs Barza”, un proiect care își propune educație pentru sănătatea reproductivă și sexuală.„Alt aspect dăunător este că amendamentul vine fără susținere publică. Părinții români nu și-au dorit această lege. N-au ieșit părinții români pe stradă să protesteze că nu vor educație sexuală pentru copiii lor.Părinții români știu că e nevoie de educație sexuală. Profesorii români știu că e nevoie de educație sexuală. Consiliul Național al Elevilor s-a poziționat pentru educație sexuală în școli și a semnat scrisoarea noastră deschisă. Să clarificăm deci cum s-a trecut acest amendament de restricționare - un moment tip „Noaptea ca hoții” în ceea ce privește dreptul la educație, în speță la educația pentru sănătatea reproductivă și sexuală a copiilor și tinerilor români, pe care nu și l-a dorit nimeni, mai departe de o mână de conservatori, o minoritate”, mi-a explicat Adriana Radu.În plus, mai spune Adriana Radu, educația sexuală are sens și din punct de vedere economic.„Costurile medicale pe an legate de nașteri nedorite (15-19 ani), avorturi și noi cazuri de HIV/SIDA și siflis (15-24 ani) se ridică la 33 milioane euro. Un program de educație sexuală național, intracurricular, ar costa 1,8 milioane euro. Le-am calculat în cadrul unui studiu pilot despre efectele economice ale educației sexuale în România, lucrarea mea de master în Sănătate Publică de la Facultatea de Medicină Charite Berlin Există de asemenea o mulțime de costuri pe care nu le-am inclus în calculul meu. Costurile indirecte pentru susținerea tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA: până la o jumătate de milion de Euro pe an în plus. Costurile indirecte legate de ce înseamnă abandonul școlar în urma unei sarcini pentru economia noastră.Costurile indirecte pentru copiii abandonați în centre ale statului. Costurile intangibile, de necalculat ale suferinței lor. Costurile de necalculat ale morții mamelor tinere, România fiind pe primul loc în Europa la mortalitate maternă. Și mai departe de orice calcul, educația pentru sănătatea reproducerii și a sexualității, ca parte dintr-o educație modernă deja standard în alte țări nu ne-ar costa mult, dar ar ajuta enorm. România are cel mai mic procent din PIB investit în sănătate și educație publică din Uniunea Europeană.Dacă vrem ca țara noastră să meargă în direcția cea bună, trebuie să decidem acum să investim în viitorul tinerilor din România, pentru a crea cetățeni informați, fericiți cu viața lor – inclusiv cea intimă, sexuală - cu încredere în propriile forțe, mulțumiți de ce le oferă țara în care s-au născut, în care să-și dorească să rămână. Și să construiască la rândul lor lucruri bune mai departe”, mai spune Adriana Radu.Educația sexuală este îngreunată de hârtii de aprobare și nu va fi un subiect predat în mod universal în școli. Și atunci întrebarea care se pune este de unde află copiii României informațiile necesare unei vieți sănătoase din punct de vedere sexual?Răspunsul cel mai la îndemână este că se informează de pe internet. Acolo unde circulă mai multe informații false decât adevărate și unde există tentația ca tinerii să împrumute comportamentele și atitudinile celor care le sunt modele.Fără educație sexuală copiii României sunt foarte vulnerabili în fața opiniilor unor oameni care sunt populari. Unul dintre acești influenceri pentru aproape un milion de copii este chiar Colo. Am văzut cu toții ce sfaturi de viață le dădea vloggerul tinerilor care-l urmăreau.În cazul vloggerului Colo avem de-a face cu un caz penal. Un caz care însă nu este chiar foarte grav, dacă ar fi să-i ascultăm pe unii dintre liderii de opinie din România.Realizatorul de televiziune Mircea Badea a spus marți seara la emisiunea „În Gura Presei” că este exagerat să îl arestezi pe Colo pentru atâta lucru și a comparat declarațiile despre viol ale vloggerului cu amenințarea cu bătaia primită anul trecut de la Traian Berbeceanu.„Dacă vloggerul Colo a fost reținut și va fi dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru porcăria pe care a spus-o, păi hai să le punem în oglindă!”.Deci instigarea la viol nu mai pare o chestie atât de gravă. Cu alte cuvinte, Colo doar s-a lăudat pe internet, nu a și trecut la fapte, deci nu merită să fie reținut de poliție.Din nou, se uită un lucru important: ce efecte au declarațiile lui Colo asupra minților tinerilor care-l urmăresc?Și mai avem un exemplu de minimizare a importanței declarațiilor lui Colo. Un alt om formator de opinie, fostul jurnalist Moise Guran a scris, într-o postare pe Facebook că ce a declarat Alexandru Bălan în clipul său nu reprezintă decât mărturisirea fanteziilor sexuale ale unui puști, subestimând grosolan situația. Ulterior, Guran și-a șters postarea.Numai că Alexandru Bălan nu este un „puști”. Nu are 14 ani, are 28. Este un adult pe care-l urmăresc 850 de mii de oameni. Iar dacă este vorba de instigare în sensul legii penale sau doar de „mărturisirea unei fantezii” rămâne să stabilească procurorii. În niciun caz formatorii de opinie.Alt om care formează comportamente în rândul tinerilor este Mihai Bendeac. Într-un clip înregistrat în 2015, realizatorul de emisiuni râde în hohote de declarațiile unei fete, asistentă TV, care a mărturisit, la un moment dat, că a trăit în adolescență un abuz sexual pe care îl descrie ca fiind „cel mai greu moment din viața mea și nu aș vrea să treacă nimeni prin așa ceva”. Iar Mihai Bendeac începe să insinueze că, de fapt, a primit bani în schimbul acelui act sexual fără consimțământ din partea ei.Deja ne-am obișnuit. Și Bendeac crede că se poate glumi pe seama unui viol.Și dacă tot vorbim despre formatorii de opinie din România să nu-l ignorăm nici pe Cristian Tudor Popescu, cu declarațiile sale ciudate despre masturbarea la femei. Gazetarul spunea într-o emisiune în direct la DigiTv că mai degrabă este nevoie de terapie sexuală decât de educație, deoarece copiii au deja o percepție greșită despre sex din cauza internetului.Și că „fetele care se masturbează clitoridian în adolescență ar trebui să știe, să le spună omul ăla care face curs la școală că e posibil să li se deformeze centrul sexual de pe scoarță, în așa fel încât să nu mai fie satisfăcute de relațiile sexuale normale.”Chiar dacă nu știm ce înseamnă exact ”centrul sexual” pentru domnul Popescu, un lucru este sigur: știința nu are vreo dovadă că masturbarea afectează femeile. Și în niciun caz femeile care se masturbează nu vor suferi repercusiuni pe care bărbații care se masturbează nu le suferă.În fine, poți să râzi de declarațiile domnului Popescu și să treci mai departe. Dar să nu uităm totuși câți oameni îl ascultă pe celebrul gazetar. Și câți dintre ei vor lua de bune vorbele acestuia. Iar din acest punct de vedere nu mai este nimic de râs.Alina Dumitriu mi-a declarat că „acest individ a normalizat actul violului și violența prin discursul lui. Iar eu și colega mea de la Centrul Filia, Andrada, am început să primim amenințări cu violul, violența și chiar moartea. Majoritatea celor care ne-au trimis mesajele sunt adolescenți și chiar copii începând cu 9 ani.”„Mai mulți dintre cei care mi-au scris în privat ne-au acuzat că ne legăm de acest individ care, de fapt, făcea educație sexuală. Păi bineînțeles că au impresia că Colo face educație sexuală când ei nu au acces la informații nici în școală și nici acasă cu părinții. Nu au acces la educație sexuală deloc. Și atunci este absolut de înțeles că tinerii ajung să creadă că video-urile lui Alexandru Bălan sunt educație.”Momentan statul român face foarte puține lucruri spre nimic pentru a oferi tinerilor alternative sănătoase la educația care vine de la modele precum Colo. Tinerii au nevoie de acces la informație avizată și cultura necesară pentru a contraargumenta sau pentru a avea opinii bazate pe rațiune și empatie.Iar noi ne hazardăm în discuții interminabile pe Facebook despre cât de imoral este să cumperi în loc să adopți un câine. Sau despre faptul că HBO a scos din grilă „Pe aripile vântului”. Probabil că centrul sexual de pe scoarță (vorba domnului Cristian Tudor Popescu) al României este deviat puternic. Cum îl aducem la normal? Poate când vom avea și noi cu adevărat educație sexuală în România. În școală, nu la televizor sau pe internet.