Marcel Vela reacționează în cazul vloggerului Colo: Trag un mare semnal de alarmă părinților

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, reacționează în cazul vloggerului “Colo", cercetat pentru instigare la violență împotriva minorelor, și trage "un mare semnal de alarmă" părinților. El le cere să supravegheze activitatea din online a copiilor și să semnaleze atunci când constată "orice fel de abateri de la normalitate".





"Dragi părinți, sunt convins că a ajuns și în atenția dumneavoastră cazul unui cunoscut vlogger care a fost reținut aseară de Poliție pentru 24 de ore, sens în care magistratul de caz a dispus astăzi continuarea cercetărilor, măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile și interdicția de a posta în spațiul online. Poliția Capitalei s-a sesizat și a deschis o anchetă în acest caz, după ce vloggerul respectiv a instigat la violarea minorelor.







Spun aceste lucruri pentru că doresc să trag un mare semnal de alarmă părinților care nu supraveghează atent activitatea din online a copiilor.





Ne confruntăm cu o lume a globalizării, din ce în ce mai digitalizată, în care sunt deschise căi nelimitate de acces la informații, dar care, în același timp, are și o latură infracțională, extrem de întunecată, pe care copiii încă nu o pot înțelege.







Vremurile sunt într-o continuă schimbare. Generațiile se schimbă și au cu totul alte pasiuni, alte abilități. Noi toți trebuie să înțelegem acest lucru și să ținem pasul cu cei tineri", a scris Vela, pe Facebook.





El îi îndeamnă pe părinţi să se adapteze la nou, pentru a putea fi aproape de copii şi pentru a-i putea supraveghea.





Cum am mai spus, mediul online este o sursă nesecată de informații mai mult sau mai puțin controlate. Acordați atenție persoanelor pe care le urmăresc copiii dumneavoastră, preocupărilor pe care le au, pentru a preveni eventuale devieri comportamentale. Este o responsabilitate colectivă, a tuturor, pentru un viitor cu tineri sănătoși și frumoși spiritual. Mai mult decât atât, vă rog să semnalați de fiecare dată când constatați orice fel de abateri de la normalitate", mai susține Vela în mesajul postat pe Facebook.









"În luna august 2019, inculpatul a realizat un videoclip de tip vlog/live streaming în care își instiga urmăritorii și abonații să realizeze infracțiuni de viol cu precădere asupra persoanelor de sex femeiesc minore, considerând că aceste fapte sunt justificate având în vedere aspectul fizic al acestora și vestimentația sumară, videoclip ce a fost înregistrat și postat pe platforma online YouTube, videoclipul fiind vizualizat de aproximativ 77.000 de persoane", au transmis printr-un comunicat de presă procurorii Parchetului Judecătoriei Sectorului 2.

"Generația tânără de acum este generația de mâine pe care trebuie să ne bazăm! Ne dorim să avem copii, nepoți stabili emoțional, cu o educație frumoasă, cu valori morale care nu se demodează, astfel încât să aibă capacitatea de a se distanța de oameni precum personajul amintit. Vloggerul Alexandru Bălan, cunoscut pe YouTube sub numele "Colo” și reținut de polițiști în dosarul în care este cercetat pentru că ar fi instigat la violență împotriva minorelor, inclusiv la violarea acestora, a fost eliberat din arest miercuri și plasat sub control judiciar. El are interdicția de a publica conținut pe rețelele sociale, pe o perioadă de două luni, potrivit deciziei procurorilor, care îl acuză de instigare publică.Poliția Capitalei a deschis o anchetă săptămâna trecută după ce vloggerul Alexandru Bălan a instigat la violarea minorelor, el povestind o experiență personală pe care a avut-o cu o fată de 16 ani. Tânărul a afirmat, într-un videoclip postat pe YouTube, cu referire la adolescente, că unele dintre ele merită "să le dai cu palmele, să le ții cu capul de pereți, să le pui piciorul pe față”.Ulterior, vloggerul și-a cerut scuze: "Tot acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am făcut acum câţiva ani. A fost o glumă extraordinar de proastă. Îmi cer scuze în mod oficial pentru că clipul meu a deranjat. Nu reprezintă în niciun caz nici valorile mele morale, nici felul meu de gândire"."Colo" este urmărit pe YouTube de peste 850.000 de persoane.