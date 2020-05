Zuckerberg, despre scandalul declanșat de Trump: Marile companii care dețin reţele de socializare nu ar trebui să se poziţioneze ca arbitri ai adevărului

"Nu cred că Facebook sau platformele de internet în general ar trebui să fie arbitri ai adevărului", a spus Zuckerberg într-un interviu care s-a transmis joi la postul de televiziune CNBC, adăugând că este o "linie periculoasă".Trump va emite un ordin executiv în cursul zilei de joi în privinţa companiilor de 'social media', a precizat Casa Albă. The New York Times a relatat anterior că ordinul ar putea eroda protecţia pentru aceste grupuri, în termeni de responsabilitate pentru conţinutul postat pe platformele lor. Trump a avut o reacţie furioasă în această săptămână la adresa Twitter, reţeaua rivală a Facebook, după ce platforma a introdus o semnalare de verificare a faptelor la una dintre postările preşedintelui prin care îşi exprima opoziţia faţă de votul prin corespondenţă.



Menţiunea indica faptul că preşedintele face afirmaţii false că votul prin corespondenţă ar duce la fraude masive, în contextul unei dispute între democraţi şi Trump în legătură cu extinderea posibilităţilor prin care populaţia să îşi exprime votul în acest an electoral pe fondul pandemiei.Trump a susţinut că vocile conservatoare sunt reduse la tăcere şi, dacă acest lucru continuă, a ameninţat că va "reglementa ferm sau chiar va închide" reţelele de socializare.Zuckerberg a spus că, deşi Facebook nu vrea "să stabilească ce este adevărat şi ce este fals" în privinţa discursului politic, compania are limite, în special în privinţa informaţiilor medicale false, suprimarea votului sau înşelătoriile. "Există limite şi le vom aplica", a declarat el. "Dar cred că, în general, trebuie să permitem existenţa cât mai multor voci posibile, şi să acordăm un respect special discursului politic", a mai spus co-fondatorul Facebook.