IPS Teodosie scapă de cercetare. Arhiepiscopia Tomisului: „Lingurița de împărtășire nu este penală”

„Lingurița de împărtășire nu este penală”, comenteză Arhiepiscopia pe Facebook, precizând că Parchetul a constatat că infracțiunea prevăzută de Codul Penal nu a fost săvârșită de către reprezentanții Bisericii, întrucât aceștia nu au încălcat măsuri stabilite expres prin lege.Pe 21 martie, Emil Moise a anunțat că i-a făcut plângere penală împotriva ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. „Marţi am aflat că arhiepiscopul Teodosie face experimente cu vieţile noastre. Acesta a împărtăşit duminică mai mult de 100 de persoane. Adică mai mult de 100 de persoane au primit alcool, una după alta, ducându-li-se aceeaşi lingură la gură, din acelaşi vas. Apoi au fost şterse la gură cu acelaşi prosop. Persoanele stăteau aproape lipite una de alta şi nici arhiepiscopul, nici cei 10 preoţi care îi slujeau nu purtau măşti de protecţie. În urmă cu 2 zile am depus denunț penal împotriva arhiepiscopului”, a precizat el, potrivit buzoienii.ro. Arhiepiscopul Tomisului nu a ținut cont de recomandările autorităților și BOR nici după încetarea stării de urgență. În a doua zi după instaurarea stării de alertă, ÎPS Teodosie a împărtăşit mai mulţi copii pe treptele din faţa catedralei Sf. Petru şi Pavel din Constanţa , folosind acelaşi potir şi aceeaşi linguriţă, sfidând regulile impuse în această perioadă pentru siguranţa cetăţenilor.Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a declarat sâmbătă pentru News.ro că "ostentaţia cu care s-a procedat, după ce s-au făcut publice aceste îndrumări, nu onorează pe nimeni”. Arhiepiscopia Tomisului a reacționat sâmbătă precizând că ÎPS Teodosie nu ar fi încălcat "nici o lege sau canon bisericesc , care ar interzice actualmente împărtășania". "Fiecare ierarh, în eparhia sa, are o anumită autonomie în păstorirea clerului și credincioșilor, prin urmare, având făgăduința dată deja credincioșilor, IPS Teodosie nu a putut să-i rănească sufletește, îndepărtându-i de la Sf. Potir.", susține Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului într-un mesaj pe Facebook. Acesta a mai spus că "Biserica nu este unitate de alimentație publică".