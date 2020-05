Kovesi: Hotărârea CEDO consolidează statutul tuturor magistraților din Europa / Sper să reprezinte o reparație simbolică pentru toți magistrații hărțuiți în ultimii ani

Laura Codruța Kovesi a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) procesul prin care a contestat decizia de revocare din funcția de procuror-șef al DNA.









Ce a decis CEDO

A fost încălcat articolul 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil)) al Convenției europene pentru drepturile omului

A fost încălcat articolul 10 (libertatea de exprimare) al Convenției Europene În decizia de luni, CEDO critică voalat, dar de o manieră dură Curtea Constituțională.



În paragrafele 21-23 din hotărârea CEDO sunt amintite deciziile CCR 68/2017 (anchetarea modului de adoptare a OUG 13), 611/2017 (refuzul de a se prezenta în Parlament), pe care ulterior le critică.



De asemenea, critică voalat decizia



Concluzia este reluată în paragraful 123 - legislația națională nu exclude controlul judiciar al revocării, în pofida concluziei CCR conform căreia Constituția exclude acest drept al instanței de contencios administrativ.



Fosta șefă a DNA a contestat la CEDO, la începutul anului 2019, faptul că decizia de revocare a Curții Constituționale a fost luată deși nu a avut calitatea de parte în conflictul soluționat de instanța constituțională, nu a avut posibilitatea de a se apăra și nici de a contesta decizia Curții Constituționale.



"În procedura în care Curtea Constituțională a emis Decizia nr. 358 din 30 mai 2018 nu au fost respectate garanțiile unui proces echitabil sub aspectul accesului la un tribunal, având în vedere că nu există în dreptul intern <<un recurs efectiv>>, un temei de drept și o procedură internă bazată pe criterii obiective care să îmi ofere dreptul la o contestație privitoare la drepturile și obligațiile cu caracter civil referitoare la măsurile disciplinare dispuse de ministrul justiției și decise de Curtea Constituțională printr-o decizie definitivă, fără cale de atac”, afirma atunci Kovesi.



De notat că fostul ministru al Justiției, care s-a aflat la originea procedurii de destituire, nu-i dădea șanse Laurei Codruța Kovesi. "Este un om liber și se poate adresa oricărei instanțe din România sau europeană. Pot să spun însă că deciziile Curții Constituționale sunt definitive de la momentul publicării în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că nu sunt cu cale de atac. La CEDO se duce partea dintr-un proces nemulțumită de decizii definitive rămase la instanțele de drept comun", spunea atunci Tudorel.

Kovesi a fost demisă din funcție în 9 iulie printr-un decret semnat de Klaus Iohannis, după ce o decizie a Curții Constituționale a statuat că „Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi”.

„Această hotărâre a CEDO consolidează statutul tuturor magistraților din Europa și îi apără de ingerințe politice discreționare din partea reprezentanților altor puteri într-un moment în care independența celor care investighează corupția sau alte fapte grave este pusă sub semnul întrebării în mai multe locuri și în mai multe modalități”, a declarat Kovesi pentru Biziday Ea a precizat că nu a cerut despăgubiri bănești pentru că a considerat că decizia CEDO este suficientă ca remediu.„Nu am depus o cerere pentru despăgubiri bănești, pentru că am considerat că decizia CEDO este suficientă pentru mine ca remediu, dar și pentru că, nu doream ca o potențială compensație să fie plătită din bugetul de stat, implicit din banii românilor. Sper ca această hotărâre să reprezinte o reparație simbolică pentru toți magistrații hărțuiți în ultimii ani”, a mai spus ea.Ea a adăugat că revocarea sa a avut ca scop intimidarea sistemului judiciar.„Atunci când am introdus acțiunea la CEDO am declarat că ”doresc stoparea îngenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicării unei astfel de proceduri abuzive și altor procurori cu funcții de conducere, întrucât decizia Curții Constituționale poate fi invocată ca precedent pentru revocarea oricărui procuror care deține o funcție de conducere în Ministerul Public.” Prin hotărârea sa, CEDO a stabilit că existat o încălcare a dreptului la un proces echitabil, deoarece decizia Curții Constituționale a limitat posibilitatea de a ataca decizia de revocare în fața unei instanțe de judecată, chiar dacă aceasta a afectat dreptul meu la viață profesională”, a mai spus Kovesi, pentru Biziday , amintind de decizia CCR care a atribuit o putere discreționară ministrului justiției de a revoca un procuror cu funcție de conducere.