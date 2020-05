FOTO. Lumea e plină de ilustrații cu medici transformați în sfinți, dar numai în România a ieșit scandal. Oare de ce?

Sfinții medici din alte țări

Aprilie, fără îndoială, a fost o lună tensionată. Spiritele, dacă pot spune așa, s-au încins înainte de Paște pe subiectul: cum ajunge lumina la credincioși. Am rezolvat acel subiect.Dar fix în perioada când credincioșii își făceau aceste griji, pe Facebook a apărut o serie de ilustrații. Au fost publicate de Cătălin Dobre, creative director McCann, și au fost realizate de Wanda Hutira, art director Ilustrațiile sunt parte dintr-o campanie mai mare a McCann care a vrut să aducă un omagiu medicilor.În Belgrad, de exemplu, au fotografiat medicii după ce și-au dat jos echipamentele de protecție ca să vezi ce urme lasă acestea pe fața lor. Creațiile au rămas pe Facebook, s-au bucurat de-o oarecare popularitate, apoi pe 28 aprilie au explodat.Asta și pentru că prin câteva orașe din România, inclusiv București, ilustrațiile au fost transpuse în panouri publicitare. Pe 27 aprilie au început să circule pe Facebook poze din București și Iași cu panourile în care sunt prezentați medicii ca sfinți (sau ca niște icoane).Nucleul dur de români care nu vor să facă diferența între manifestare artistică și religie au trecut direct la blasfemie. Ziceam la început de Biserica Ortodoxă Română și nu fără motiv. Prin Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei , BOR a aruncat gaz pe foc.„O încercare jenantă de rapt simbolic și maltratare vizuală a iconografiei creștine, situată sub semnul prostului gust [...] nu știe decât să caricaturizeze creștinismul. [...] Nu este vorba, deci, doar despre un demers blasfemiator, ci și de o ofensă adusă categoriei profesionale atât de onorabile a medicilor, care, ca noi toți, nu se cred cu certitudine sfinți sau mântuitori improvizați și nu pretind un cult public”, a transmis acesta prin publicația oficială a Bisericii.McCann a rezumat situația, după tot acest haos de declarații și acuzații, și-a spus că aceste creații sunt o reprezentare a medicilor așa cum mulți români se raportează la ei în această perioadă. Wanda a explicat mai în detaliu viziunea ei:„De câte ori nu am auzit cunoscuți care au zis: «medicul a făcut a minune»? [...] Îmi spunea un medic acum ceva timp: «Dumnezeu este doctorul, noi suntem unealta». Ca să fie această unealtă, ei trebuie să își riște sănătatea lor și a familiilor și a celor dragi, ca să facă un bine mai mare lumii. E o dovadă de foarte mult altruism, perseverență și verticalitate. Iar asta seamănă mult cu efortul și jertfa care e relatată în povestirile despre personajele canonizate în diferite religii”, a spus ea.În fine, un ultim capitol în saga asta a venit de la Primărie, care a reușit să ia cea mai proastă decizie: scoaterea panourilor. „[...] având în vedere că atât BOR cât și foarte mulți bucureșteni consideră că aceste imagini sunt jignitoare, Primăria Capitalei va transmite firmelor de publicitate solicitarea de eliminare a acestor reprezentări de pe panourile stradale, care pot fi înlocuite cu imagini care să aducă un omagiu medicilor-eroi fără să lezeze credință trecătorilor”, a transmis Primăria printr-un comunicat.Sigur, esența de-acolo e fix că BOR nu e mulțumită de panouri. Poate nu te surprinde, dat fiind că Gabriela Firea, primarul general, nu s-a ferit să se afișeze ca fiind cea mai credincioasă persoană din București și chiar Voluntari. A făcut-o chiar înainte de Paște cu cel mai ciudat video În tot acest context care a dat apă la moară oamenilor dornici să aibă opinii, eu am căutat altceva. Am vrut să adun din lumea întreagă alte demersuri similare și să vezi ce-au gândit alți artiști din alte țări. Și am găsit câteva creații care, pe de o parte, transformă medicii în sfinți și, pe de altă parte, servesc drept suport pentru oameni în această criză medicală.Imaginea a fost publicată pe Twitter de Frank Logue și mai interesant e că a fost distribuită pe Facebook, pe 27 martie, de Francisc Doboș, preot catolic din RomâniaCe vezi în imaginea asta e doctorul din Wuhan care a atras atenția că ce se întâmplă în China nu-i sub nicio formă sub control. Câteva zile mai târziu a murit. Aici este interpretarea demersului lui în viziunea celor de la Vandal ClubCreația de-aici e din Melbourne, Australia, și-a fost publicat de Melbourne Murals. După cum vezi, e un medic care ține planeta pe umeri în vremurile pandemiei. Sursa: CNBCDoi medici sunt portretizați aici ca îngeri. Creația a apărut pe un zid din Barcelona și-a fost realizată de TvboyAceastă lucrare de stradă e în Denver, SUA, și-a fost realizată de Austinz ArtCreația asta e din West Java, Indonezia.Asta e poate cea mai puternică de până acum. A apărut în Madrid, Spania, și o prezintă pe Fecioara Maria în plină luptă cu pandemia. Sursa: Bored PandaDin Marea Britanie am găsit această bijuterie cu un medic în echipament potrivit, dar și cu un set special de aripi și aureolă de sfântAici e un mix între medic, supererou și sfânt. Creația a apărut pe un zid din Hamm, GermaniaCu o reacție disproporționată din partea BOR, care și-a găsit un dușman perfect pentru perioada asta. Primăria, de asemenea, a reușit să se conformeze exemplar ordinelor de la Biserică. Românii, cei nemulțumiți de ilustrații, cu ce se aleg? Cu nimic, rămân la aceleași păreri, pentru că, iată, atât BOR, cât și Primăria au ales că, oficial, nu-i în regulă. Practic, izolarea în bule s-a ascuțit mai mult ca niciodată.