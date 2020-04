MAI a trimis corpul de control la Bolintin / Gelu Duminică: Trebuie aplicată aceeași măsură și pentru Spartacus din Rahova, și pentru Spartacus cu epoleți

„Concluziile au fost cam așa: MAI dezavuează orice abuz și e hotărâr să răspundă ferm oricărei forme de abuz. ONG-urile și-au exprimat sprijinul să lucrăm împreună astfel încât ce ne-am propus, sărbătorile să treacă în liniște, să se întâmple. (...) Toți am căzut de acord că ceea ce se întâmplă acum nu are legătură cu romii, ci cu România care riscă să intre pe un făgaș pe care nu vrea să intre, respectiv să ofere arme solide celor care vor să deturneze țara asta, ducând-o într-un loc în care a mai fost și nu i-a fost bine, mă refer la naționalism-extremism, mișcările de extremă dreaptă”, a declarat sociologul Gelu Duminică, de la „Agenția de dezvoltare comunitară „Împreună”.El a precizat că că aceeași măsură trebuie aplicată și dacă e vorba despre „Spartacus ca etalon” (referire la scandalul din Rahova - n.r.), și dacă e vorba de „Spartacus cu epoleți”.„În momentul în care unul abuzează trebuie pedepsit. (...) Epoleții nu te păzesc de toate”, a comentat el.El a precizat că acțiunea corpului de control va viza întreaga acțiune și efectivele care au participat.Duminică a mai precizat că a solicit o ieșire publică în sensul în care mesajul de respectare a legii de către toată lumea să vină de cel mai înalt nivel.„Așteptăm poziție publică împotriva acestor abuzuri din partea Ministrului de Interne și a șefilor din Poliție și Jandarmerie. Totodată am propus să se facă consultări, colegii de la Partida Romilor au propus chiar un protocol, ca să ajutăm, să mediem, să prevenim posibilele conflicte și să ajutăm ca oamenii să respecte legea. Am mers pe ideea unei cooperări. Suntem îngroziți, într-adevăr de ceea ce se întâmplă”, a spus și Delia Grigore, de la Asociația Centrul Rromilor „Amare Rromentza”. O înregistrare video în care un bărbat întins pe jos este lovit în repetate rânduri de un civil, înconjurat de mai mulți polițiști, dintre care unii în uniformă de intervenție, este distribuită intens joi pe rețelele sociale. Bărbatul în civil este polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Giurgiu. În această înregistrare a unui incident care a avut loc în Bolintin Vale, Giurgiu, mai mulți bărbați sunt întinși pe jos, cu mâinile la spate, și sunt înconjurați de un numeros dispozitiv de polițiști.