Gabriela Scutea și Bogdan Licu, citați de procurorul Bogdan Pârlog pentru a fi audiați în dosarul privind filarea unor procurori și jurnaliști

Procurorul general Gabriela Scutea și prim-adjunctul acesteia, Bogdan Licu, au fost citați de procurorul militar Bogdan Pîrlog pentru a fi audiați în calitate de martori în dosarul privind filarea unor procurori și jurnaliști.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, cel care a deschis acest dosar, spune însă că ordonanța procurorului general de infirmare a cercetării penale este "vădit nelegală": "Nu pot să rețin această prezumție. Sunt indicate articole de lege care nu există, texte de lege indicate eronat, se confundă începerea urmăririi penale in rem (pentru faptă - n.r.) cu începerea urmăririi in personam sau se trimite la competența instanței, și nu a Parchetului".

Mai mult, procurorul militar a confirmat pentru HotNews.ro că marți i-a citat pentru audieri în acest dosar, în calitate de martori, pe procurorul general Gabriela Scutea și pe prim-adjunctul acesteia, Bogdan Licu.

"La acest moment eu instrumentez acest dosar și i-am citat pe Gabriela Scutea și pe Bogdan Licu pentru că au cunoștință directă de aspecte adiacente situatiei de fapt, de exemplu programul de lucru al procurorului vizat de filaj", a declarat procurorul Bogdan Pârlog.

Scutea și Licu au fost citați pentru audieri la începutul săptămânii viitoare.

În ordonanța prin care procurorul general a dispus nelegalitatea cercetării, consultată de HotNews.ro, Gabriela Scutea dispune:

"1. Infirmarea ordonanţelor din dosarul nr. 166/P/2020 al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, pentru că actele procesuale au fost dispuse cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la competenţa după calitatea persoanei:

ordonanţa (...) prin care s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la faptă;

ordonanţa (...) prin care s-a dispus extinderea urmăririi penale;

ordonanţele (...) prin care s-a dispus delegarea organelor de cercetare penală;

ordonanţele (...) (două ordonanţe) prin care s-a dispus predarea unor imagini.

2. Constată că audierile martorilor (între care cei doi jurnaliști care au participat la întâlnire) sunt nule absolut, pentru că au fost efectuate de procurorul necompetent şi de poliţistul delegat de procurorul necompetent.

3. Trimiterea dosarului la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti pentru a se proceda conform art. 58 din Codul de procedură penală. Soluţia adoptată va fi înaintată acestui parchet până la data de 08.04.2020.

4.Refacerea urmăririi penale în condiţiile legii, după verificarea competenţei conform art. 58 din Codul de procedură penală.

5. Prezenta ordonanţă se comunică Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti".

În documentul citat, procurorul general arată că ordonanţa de sesizare în acest dosar este nelegală pentru că au fost încălcate dispoziţiile referitoare la competenţa după calitatea persoanei.

"Deşi nu există niciun indiciu că ar fi implicaţi militari în evenimentele din 21.02.2020 şi din 22.02.2020, procurorul militar menţionează acest fapt în ordonanţă. Apare ca evident că menţiunile referitoare la pretinsa calitate a participanţilor au fost inserate pentru a da o aparenţă de legalitate ordonanţei de începere a urmăririi penale cu privire la fapte. În nicio situaţie opiniile personale ale procurorului şi presupunerile acestuia cu privire la modul în care au fost comise faptele nu pot constitui indicii sau probe pentru a dispune acte procesuale. Nici procesul verbal de sesizare din oficiu, nici ordonanţa de începere a urmăririi penale nu conţin elemente din care să rezulte că faptele cu privire la care s-a început urmărirea penală ar fi fost comise de militari, aspect esenţial pentru stabilirea competenţei parchetului militar, conform art.37 din Codul de procedură penală, această competenţă fiind una specială. Competenta specială devine incidentă atunci când probele administrate potrivit competentei generale sau sesizarea relevă neîndoielnic incidenta competentei după calitatea persoanei, ceea ce nu este cazul în speţă", susține Scutea.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog declara luni pentru HotNews.ro că va sesiza Secția pentru procurori a CSM pentru ingerință în activitataea de urmărire penală din dosar. De asemenea, el susține lipsa calității procurorului general de a infirma cercetarea în acest caz.

Argumentele procurorului militar:

Gabriela Scutea nu are calitatea de procuror ierarhic superior în sensul art. 304 CPP.

Temeiul juridic reținut pentru nulitatea absolută e cel de la nulitate relativă.

Argumentele ordonanței sunt ajuridice. Denot[ necunoașterea și neînțelegerea dispozițiilor legale incidente, a dreptului penal și procesual penal în general, a activităților investigative. De asemenea, construcțiile ilogice, profund subiective, denotă reaua credință a autoarei ordonanței.

"A vrut să blocheze dosarul încă de la început, când erau doar două acte procesuale în dosar și când a dispus controlul. Voi sesiza Secția pentru procurori a CSM pentru ingerință în activitatea de urmărire penală din dosar", a mai susținut procurorul militar.





Cum a fost deschis acest dosar





În 21 februarie, România TV, post de televiziune controlat de fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă, fugar Serbia, a difuzat imagini cu Horațiu Radu, procurorul șef adjunct al procurorului general, judecătorul Răzvan Păştilă şi jurnaliştii Alex Costache şi Cosmin Savu. Ei au fost filmați într-un restaurant din Capitală, iar imaginile au fost preluate de Gândul şi de Evenimentul Zilei, fiind prezentate ca fiind "dovada” unei pretinse conspiraţii împotriva noilor procurori şefi numiţi de Iohannis.





Două zile mai târziu, Parchetul Militar București s-a autosesizat și a deschis dosar penal in rem (pentru fapte) pentru abuz în serviciu și violarea vieții private în acest caz. Ulterior, s-a dispus sextinderea urmăririi penale pentru infracțiunea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice.





Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, Bogdan Pîrlog, cel care a decshis acest dosar, declara pentru HotNews.ro, răspunzând unei întrebări legate de competența Parchetului Militar pe astfel de cazuri, că există suspiciuni că ar putea fi implicați militari în acest caz.





La câteva zile, Parchetul General, la a cărui conducere fusese instalată Gabriela Scutea, a solicitat Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul București predarea „de îndată” a dosarului penal deschis de procurorul Bogdan Pîrlog în cazul filării unor ziariști și magistrați, potrivit unei note obținute de HotNews.ro. De asemenea, Scutea a dispus un control legat de modul în care a fost deschis dosarul. Procurorul Bogdan Pîrlog declara pentru HotNews.ro că nu poate da curs cererii de a preda dosarul, afirmând că nu i s-a prezentat niciun element care să justifice acest lucru.