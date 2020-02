Control la Parchetul Militar privind dosarul deschis în cazul filării unor jurnaliști și magistrați (surse)

Procurorul general Gabriela Scutea ar fi dispus un control din partea Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel privind modul în care Parchetul Tribunalului Militar București s-a autosesizat și a deschis un dosar penal în cazul imaginilor difuzate de România TV de la o întâlnire privată a doi magistrați cu doi ziariști, au declarat surse judiciare pentru HotNews.ro.

Conform surselor citate, se verifică modalitatea de sesizare și competența pe acest dosar, fiind solicitată o copie a actului de sesizare.

Aceleași surse spun că verificarea ar fi fost dispusă Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel de către procurorul general Gabriela Scutea, iar marți dimineață șeful Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Adrian Nicolau, ar fi cerut procurorului de caz o copie a actului de sesizare și o notă de relații.

Contactată de HotNews.ro, Gabriela Scutea nu a comentat, spunând doar: "Când vom avea ceva de comunicat, vom comunica".

Șeful Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Adrian Nicolau, spune că nu poate comenta o astfel de informație, atât timp cât "Parchetul General nu a făcut un anunț oficial": "Eu nu pot comenta în condițiile în care nu s-a dat un comunicat de la Parchetul General despre un control. (...) Sunt chestiuni interne care nu prea se dau publicității (...) Dacă dânsa face astfel de afirmații, puteți să mă sunați și pe mine apoi să mă întrebați, asta e calea normală de urmat".

El a declarat pentru HotNews.ro că a aflat despre acest dosar luni seară, "dintr-un articol", din "surse publice" și că marți dimineață s-a informat cu privire la acest dosar.

"Este o sesizare din oficiu pentru infracțiunile de abuz în serviciu și violarea vieții private cu privire la acele imagini despre care din actul de sesizare rezultă că se presupune că ar fi implicate cadre militare din servicii de informații. Am aflat și eu despre acest dosar luni seară, dintr-un articol, apoi dintr-o emisiune, și am cerut apoi informații despre dosar - cum s-a format și care este situația, pentru că așa procedez atunci când nu sunt informat în prealabil. În primul rând, am vrut să verific dacă e adevărat ce s-a scris", a afirmat șeful Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.

Legat de competența Parchetului Tribunalului București pe acest dosar, el a răspuns că "asta apreciază în primul rând procurorul care s-a sesizat din oficiu, pentru că prima lui obligație este să își verifica competența". "Dacă va constata că nu sunt implicați militari, dosarul va trebui trimis la organul competent".





România TV, post de televiziune controlat de fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă, fugar Serbia, a difuzat vineri seara imagini cu Horațiu Radu, procurorul șef adjunct al procurorului general, judecătorul Răzvan Păştilă şi jurnaliştii Alex Costache şi Cosmin Savu. Ei au fost filmați într-un restaurant din Capitală, iar imaginile au fost preluate de Gândul şi de Evenimentul Zilei, fiind prezentate ca fiind "dovada” unei pretinse conspiraţii împotriva noilor procurori şefi numiţi de președintele Klaus Iohannis.





Președintele Klaus Iohannis a afirmat luni că, dacă se confirmă informațiile privind filarea unor ziariști și magistrați, "astfel de situații ar fi (...) intolerabile pur și simplu”. "Independența justiției este nenegociabilă și libertatea persoanei de asemenea. Deci, astfel de situații ar fi, dacă s-ar confirma, intolerabile pur și simplu!”, a spus Klaus Iohannis.





Parchetul Militar București s-a autosesizat și a deschis dosar penal in rem (pentru fapte) în acest caz, pentru abuz în serviciu și violarea vieții private.





Contactat de HotNews.ro, Bogdan Pîrlog, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, a declarat că dosarul a fost deschis de duminică, iar luni a fost audiat unul dintre ziariști, respectiv Alex Costache. Audierile vor continua în acest dosar cu celălalt ziarist și cu cei doi magistrați filați și se va încerca constituirea unei echipe de lucru pentru administrarea de probe în acest dosar, a precizat sursa citată.





Bogdan Pîrlog a mai spus, răspunzând unei întrebări legate de competența Parchetului Militar pe astfel de cazuri, că există suspiciuni că ar putea fi implicați militari în acest caz de filaj.





Asociația ”Forumul Judecătorilor din Romania” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” se declară îngrijorate de operațiunea de filaj a unor jurnaliști și procurori, precizând că, dacă „acest atac grav” va fi tratat cu tăcere și indiferență, se poate sedimenta în percepția publică ideea că anumite instituții ale statului sunt complici ai unor operațiuni în scop de intimidare.





Asociația ”Forumul Judecătorilor din Romania” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” au transmis marți un comunicat de presă în care își exprimă "profunda îngrijorare" în legătură cu recentele “dezvăluiri” intens mediatizate, în urma unor acțiuni de “stalking”, prin "supravegherea atentă și înregistrarea conversațiilor unor magistrați și jurnaliști, prin metode de filaj nespecifice unei societăți democratice, de natură a aduce, prin caracterul profund intruziv, o gravă atingere dreptului la viața privată și dreptului persoanelor vizate la propria imagine". Potrivit acestora, un astfel de tip de intruziune se poate constitui în sursa unor abuzuri din partea unor entități private și organizații cu un statut incert.