Decretele semnate de Iohannis pentru numirile procurorilor șefi au fost publicate în Monitorul Oficial

Decretele de numire a procurorilor șefi au fost publicate în Monitorul Oficial nr.136 din data de 22 februarie 2020.Președintele Iohannis a semnat, joi, cele trei decrete, a anunțat Administrația Prezidențială:Decret pentru numirea în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a doamnei Gabriela Scutea, pe o perioadă de 3 ani;Decret pentru numirea în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție a domnului Crin-Nicu Bologa, pe o perioadă de 3 ani;Decret pentru numirea în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a doamnei Elena-Giorgiana Hosu, pe o perioadă de 3 ani.Șeful statului a decis să-i numească pe cei trei, deși, procuroarele Gabriela Scutea şi Giorgiana Hosu au primit aviz negativ de la Consiliului Superior al Magistraturii.Crin Bologa a fost singurul care a fost avizat pozitiv. Avizele Consiliul sunt consultative.Iohannis a spus, joi, la Bruxelles, că selecția celor trei procurori-șefi, numiți prin decrete prezidențiale, a fost bine organizată, transparentă și corect făcută.„Trei candidați pe care îi consider foarte buni”, a spus Iohannis, care a admis că a ținut cont și de avizul CSM.„Trei candidați care mi-au fost propuși de ministrul Justiției după un proces de selecție foarte bine organizat, foarte transparent, foarte corect făcut. Numărul foarte mare de candidați care s-au înscris la acele interviuri ne arată că a fost o competiție deschisă. După ce propunerile ministrului au fost concretizate, ele au fost trimise la CSM, care a avut păreri ușor diferite. Avizul CSM mi s-a părut parțial destul de superficial, am considerat corecte propunerile făcute de ministrul Justiției. Foarte important de subliniat: că s-a încheiat interimatul la marile parchete, se ajunsese deja la o perioadă foarte lungă de interimat, care nu a permis procurorilor să își facă treaba așa cum trebuie în toate situațiile”, a spus Klaus Iohannis.„Pe de altă parte, m-am bucurat că selecția organizată de domnul ministru Predoiu a scos la iveală trei candidați pe care îi consider foarte buni. (...) Există o recomandare să se țină cont de avize, am ținut cont, mi-am făcut timp, am citit și ce mi-a scris domnul ministru, care a venit cu completări și lămuriri, am citit și ce a scris CSM”, a mai spus președintele.