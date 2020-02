Virgil Popescu: BERD este dispusă să intre într-un parteneriat pentru ELCEN

El a precizat că va fi susținută și reabilitarea rețelei termice de distribuție a Capitalei.„E adevărat, trebuie să retehnologizăm ELCEN-ul și ne vom ocupa de acest lucru din această primăvară, după această iarnă. Am avut astăzi o discuție cu BERD-ul, sunt dispuși să intre într-un parteneriat pentru ELCEN, dar eu vreau mai mult, nu numai ELCEN-ul. Pentru că degeaba o să fie ELCEN o bijuterie și dă agentul termic prin țevile RADET-ului care sunt sparte și are pierderi și la cetățeni tot nu ajunge și ne creează și probleme în echilibru. De aceea vreau să gândesc un pachet și cu Primăria ca să se simultan retehnologizarea ELCEN-ului și reabilitarea rețelei de distribuție. Altfel nu se poate rezolva. Nu știu de ce nu s-au gândit până acum, dar vă asigur că noi o vom face. Și o să gândim integrat acest lucru chiar dacă rețeaua nu e a noastră, e de utilitate publică, Primăria poate să vină cu ea și vom găsi finanțare și pentru acest lucru”, a spus Virgil Popescu, ministrul demis al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la Digi24.Popescu a mai declarat că va fi elaborat un proiect legislativ care va obliga primăriile să plătească termia imediat după salarii, ca prioritate.„Și încă un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea și Primăria (București). Vom face un proiect legislativ așa fel încât utilitățile de termie să poată fi plătite, să fie obligatoriu să fie plătite imediat după salariu ca prioritate. Pentru că dacă crede cineva că vor fi investite zeci de milioane, sute de milioane de euro în centralele noi de cogenerare dar primăriile nu își vor plăti datoriile către furnizor și vom ajunge în aceeași situație se înșeală. Deci va fi obligatoriu ca utilitatea termică să fie plătită imediat după salariu. Restul, panseluțe și concerte, după, dacă mai rămân bani”, a spus ministrul demis al Economiei. Acesta a mai spus că Primăria Capitalei a făcut joi o plată de 30 milioane de lei din restanțele de peste 200 de milioane de lei adunate de Termoenergetica față de ELCEN în doar 2 luni. „Este o rușine că Primăria Capitalei nu își plătește datoriile (către ELCEN). Reușim să ținem ELCEN-ul pe linia de plutire, este vital pentru securitatea energetică națională pentru că pe lângă încălzirea Bucureștiului produce și energie electrică, vreo 800 de MW pe care nu ne permitem să-i scoatem din sistem, iar neplătind, Primăria, pe care am ajuns s-o somăm pentru 170 de milioane de lei din care a plătit astăzi (joi - n.red.) 30 de milioane de lei, creează probleme în aprovizionarea cu gaze”, a precizat Virgil Popescu.Ministrul a arătat că există o convenție de plată între ELCEN, Termoenergetica, compania care a preluat business-ul RADET, și Primărie, că gazul se plătește în avans, lucru nerespectat de Termoenergetica.„S-a emis factura și ei tot nu au plătit gazul, ori așa ceva nu merge. Deci s-a transferat business-ul de pe RADET în faliment pe Termoenergetica și a ajuns în nici două luni de zile să aibă datorii foarte mari, de 220 de milioane de lei. Nu se poate așa ceva, trebuie găsită o soluție de plată. Primăria, am mai spus-o, și Termoenergetica, se va trezi cu conturile blocate de către ANAF. Eu nu voi lăsa lucrurile să meargă așa la infinit ca să băgăm Termoenergetica în faliment ca să tragă și la faliment și ELCEN”, a spus Popescu.