Avocatul Poporului, despre declarațiile primarului din Târgu Mureș: Greşeşte profund, dreptul la alocaţie e al copilului, nu al părinţilor copilului / Nu ne-am sesizat pentru că e vorba doar de o declarație

Avocatul Poporului, Renate Weber, consideră că primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, greşeşte profund atunci când vorbeşte despre modul de acordare a alocaţiilor, acest venit fiind un drept al copilului, nu al părinţilor. Weber a spus că o astfel de declarație ”produce rău” și dă de înțeles că este un discurs instigator la ură, dar instituția pe care o conduce nu s-a sesizat ”strict pentru că e vorba doar de o declaraţie” și așteaptă să vadă ce va decide CNCD.

"Am văzut că imediat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a sesizat şi cred că asta e ceea ce trebuia făcut, pentru că deocamdată suntem la nivelul doar al unei declaraţii, nu poate, nu are cum nici autoritatea locală să ia vreo altă măsură, (...) e o declaraţie nefericită - e prea puţin spus, pentru că nu aşa se face o politică de planificare familială, prin astfel de vorbe. Copii faci indiferent de ce spune sau nu primarul sau o autoritate. Dânsul lega acordarea alocaţiilor, deci beneficiile, de îndeplinirea unor criterii. Îmi pare rău să-i spun, dar aici cred că greşeşte profund, dreptul la alocaţie e al copilului, nu al părinţilor copilului. Vom vedea ce va decide CNCD", a spus Weber, potrivit Agerpres.

Ea a precizat că nu s-a sesizat în acest caz pentru că e vorba doar de o declaraţie.

"Nu ne-am sesizat strict pentru că e vorba doar de o declaraţie, dar nici nu am avut când, pentru că ieri s-a întâmplat totul şi noi astăzi dimineaţa am fost aici, deci vom continua să discutăm pe tema asta. (...) O asemenea declaraţie produce rău. (...) Noi avem în lucru un raport care se cheamă 'Discursul instigator la ură' şi, din păcate, astfel de declaraţie e clar că induce în opinia publică ideea că anumite categorii de persoane care provin dintr-un anume mediu social sau de o anumită etnie, vezi Doamne, ele sunt cele care sunt predispuse să folosească legea într-un mod cu care domnul primar nu ar fi de acord", a menţionat Avocatul Poporului, după ce a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Reprezentanţa UNICEF în România.

În opinia sa, declaraţia edilului nu va produce alte consecinţe, însă ea este de părere că aceia care se află în fruntea unei autorităţi trebuie să se gândească de două ori ce spun, cu atât mai mult când e vorba despre scris, pentru că textul a fost postat pe o platformă de socializare.

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a propus "introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor să aducă pe lume copii”.



Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat după declarațiile primarului din Târgu Mureș pentru discurs de ură pe criterii de clasă socială și etnie, iar edilul a fost chemat săptămâna viitoare la audieri la CNCD.

Contactat de HotNews.ro, Dorin Florea susține că propunerea sa nu este „radicală deloc”, fiind una despre care a mai vorbit și în trecut. El a precizat că „statul încurajează nemunca” și că a întâlnit cazuri în care fete de 12-13 ani au devenit mame „pentru banii de alocație”. Dorin Florea s-a referit explicit la comunitatea roma, susținând că, dacă se vor impune astfel de condiții, „o să intre frica în ei” și n-or să facă copii doar pentru bani. „Eu am (la Tg. Mureș-n.r.) cel mai mare număr de țigani din țară (...) Țiganii sunt o problemă serioasă a României și ne facem că nu vedem?! (...) De când i-a dezrobit Cuza, au rămas la fel”, a spus el, precizând că „dacă văd trei copii la cerșit, în rețele de pedofilie, sunt nebun să nu intervin ca stat și să las pe seama Justiției”."Vorbim de posibile fapte de discriminare, de posibil discurs de ură, încă nu am luat o decizie, pentru că nu am făcut audieri. Vom analiza aceste declaraţii, postarea pe Facebook are un conţinut, prima reacţie un cu totul alt conţinut", a declarat Asztalos Csaba.