Un locatar a fost uitat de autorități în blocul evacuat la Timișoara

​Un locatar a fost uitat de către autorități în blocul din Timișoara evacuat luni seară din cauză că s-a făcut deratizare cu aceeași substanță folosită în imobilul unde au murit doi copii și mama unuia dintre ei. Locatarul care a rămas în bloc spune că este pensionar, că a avut alimente și că a ieșit din casă abia joi dimineață, când a aflat ce s-a întâmplat, scrie tion.ro.

Blocul de pe strada Vaida Voievod 1 din Timișoara a intrat în atenția autorităților luni seară, după ce s-a aflat că firma care a provocat tragedia din imobilul din Campusul Studențesc a făcut dezinsecție și deratizare și în acest imobil. Autoritățile au decis evacuarea locatarilor, iar marți seară acestea anunțau că au luat măsuri de neutralizare, iar echipele CBRN nu au mai identificat substanțe toxice în imobil.





"În urmă măsurilor de neutralizare și a măsurătorilor efectuate de către echipele CBRN, s-a dispus permiterea accesului persoanelor în locuințe, deoarece nu au mai fost identificate substanțe toxice. Referitor la apartamentul în care a fost înregistrată prezenta substanțelor toxice, acesta va rămâne închis până vor ajunge specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică pentru a verifica spațiul respectiv”, au transmis marți reprezentanții ISU Banat.





Astfel, marți seară, accesul locatarilor în imobil a fost permis, iar alături de ei au intrat și jurnaliștii prezenți la fața locului. În bloc s-a filmat, s-au făcut poze, iar apoi jurnaliștii s-au retras. După plecarea lor, însă, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, reprezentanții DSP au decis că blocul nu poate fi, totuși, locuit, iar locatarii abia întorși au fost din nou evacuați, potrivit tion.ro

"Măsurătorile efectuate cu echipamentele noastre nu au indicat prezența substanțelor toxice. Având în vedere acest aspect, accesul temporar al locatarilor în incintă a putut fi permis, însă în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență specialiștii și reprezentanții celorlalte structuri din comitet au hotărât, preventiv, pentru siguranța locatarilor, ca aceștia să nu se mute în locuințe și să rămână în afara imobilului și să fie cazați la unitățile identificate de autoritățile publice. Această măsură este luată până când organele abilitate, respectiv Direcția de Sănătate Publică, vor efectua toate evaluările și vor da un aviz”, a spus miercuri Elena Megherea, purtătorul de cuvânt al ISU Banat.

Nu toți locatarii au fost însă evacuați. Joi dimineață, jurnaliștii au aflat că în bloc a rămas în toate aceste zile un pensionar care nu aflase ce s-a întâmplat. A aflat abia joi dimineață că nu mai poate dormi acasă, după câteva zile în care a stat în imobil, la televizor.





"Eu de acum sunt evacuat. Eu am avut totul, alimente acasă, sunt la pensie. De două-trei zile nu ies afară. Nu are rost așa să mă plimb. Acum mi-a spus poliția. Azi-noapte am dormit acasă la mine, aici. (...) Eu mai înainte cu o jumătate de oră am ieșit. Patru-cinci zile am stat acasă, mi-am făcut aprovizionarea, sunt pensionar. Am fost acasă la televizor și am dormit. Au bătut la ușă. Dacă trece o oră-două mă ia cu somn. Trebuie să mă duc la doctor”, a declarat bărbatul, joi dimineață.