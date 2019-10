Ce invitat a avut generalul rus care conduce unitatea GRU ce se ocupă cu destabilizarea Republicii Moldova: ”Turistul” care l-a otrăvit pe Skripal

Amintim că, în urmă cu un an, site-urile de investigații Bellingcat și The Insider – Rusia au stabilit identitatea unuia dintre cei doi suspecți din atacul cu noviciok din Salisbury: “Ruslan Boshirov” este de fapt colonelul Anatoliy Chepiga, un foarte decorat ofițer al serviciului secret GRU, care a primit de la Vladimir Putin cea mai înaltă distincție rusească, aceea de Erou al Federației Ruse.Chepiga apare în fotografii din 2017 împreună cu generalul maior Andrei Averyanov, comandant al unei unități GRU, la nunta fiicei lui Averyanov, cu șapte luni înainte de tentativa de asasinat asupra lui Skripal, potrivit New York Times . Anatoliy Chepiga și celălalt suspect, Alexander Mishkin, au insistat tot timpul că erau niște turiști inocenți ce vizitau orașul Salisbury pentru a-i vedea catedrala în timp ce Skripal era otrăvit.Potrivit New York Times, Arveyanov este comandantul Unității 29155 a GRU, unitate ce s-a ocupat cu o campanie de destabilizare a Republicii Moldova, dar și cu alte operațiuni, precum o tentativă de asasinare a unui traficant de arme din Bulgaria, o încercare de lovitură de stat în Muntenegru și cu otrăvirea lui Sergei Skripal și a fiicei acestuia.Luni, Bellingat a publicat luni fotografii și clipuri video ce îl arată pe Chepiga la nunta ce a avut loc în iulie 2017.”Noile imagini cu Chepiga oferă dovezi incontestabile privind identitatea acestuia de ofițer decorat al GRU”, scrie Bellingcat. Acesta a fost prezent la nuntă cu numele de ”Alexei” Chepiga, dar familia sa și-a folosit numele reale și a stat la masa lui Averyanov, mai precizează site-ul de investigații.Citește și: