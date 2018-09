Unul dintre atacatorii din Salisbury este de fapt ofițer GRU, antrenat la o unitate de elită Spetsnaz. Povestea colonelului Chepiga, cel care a primit din mâna lui Putin titlul de Erou al Federației Ruse 

Bellingcat precizează că, după ce a aflat cine este de fapt ”Boshirov”, mai multe persoane avizate i-au confirmat identitatea. Noile informații elimină orice îndoială că cei doi suspecți din atacul cu noviciok, care au susținut că veniseră în Salisbury în calitate de turiști, erau de fapt ofițeri ruși trimiși de Moscova într-o misiune secretă.Vladimir Putin a garantat public că ”Boshirov” și ”Petrov” sunt civili. Dar, potrivit tradiției, decorația de Erou al Federației Ruse este acordată personal de președintele rus, așa că este foarte probabil că Putin cunoștea identitatea colonelului Chepiga, pentru că doar câteva persoane primesc această decorație în fiecare an.Anatoliy Vladimirovich Chepiga s-a născut pe 5 aprilie 1979, în Orientul Îndepărat Rusesc, în orășelul Nikolaevka, o localitate cu doar 300 de locuitori, aflată în Amur Oblast, aproape de granița cu China.La 18 ani, el s-a înrolat într-o școală militară aflată la doar 40 kilometri de casă, Academia Militară din Blagoveschensk, una din unitățile de elită unde se antrenează comandouri marine și ofițeri Spetznaz. Anatoliy Chepiga a terminat cu onoruri, în 2001. Numele lui este pe peretele de onoare al acestei Academii Militare, pe lista absolvenților care au ajuns ”Eroi ai Federației Ruse”:El a fost apoi repartizat la Brigada Spetsnaz 14 din orașul Khabarovsk (tot din Orientul Îndepărtat rusesc), una din unitățile de elită Spetsnaz aflate sub comanda GRU, serviciul secret al armatei. Unitatea lui Chepiga (74854, fosta 20662), a jucat un rol cheie în al doilea Război Cecen, și a fost văzută și în apropierea graniței cu Ucraina spre sfârșitul anului 2014.În timpul serviciului efectuat la Brigada Spetsnaz 14, colonelul Chepiga a efectuat trei misiuni în Cecenia. Ce operațiuni a efectuat el acolo nu se știe, dar site-ul unei organizații militare de voluntari scrie că a primit peste 20 de medalii militare în carieră.La un moment dat între anii 2003 (ultimul an în care s-a putut stabili prezența sa la Brigada Spetsnaz 14 din Khabarovsk) și 2010 (când a primit primul pașaport sub acoperire) Chepiga a primit aliasul ”Ruslan Boshirov” și a fost relocat la Moscova.Ținând cont de gradul de colonel și de funcția de ofițer clandestin GRU, este plauzibil că, în această perioadă”, a absolvit Academia Militară Diplomatică din Moscova, cunoscută drept ”Conservatorul GRU”, scrie Bellingcat.În decembrie 2014, Anatoliy Chepiga a primit cea mai înaltă onoare acordată de stat, cea de erou al Federației Ruse. Distincția este acordată de președintele Rusie ”ca recunoaștere a serviciilor față de stat și de poporul rus printr-o faptă eroică”. Cea mai mare parte a acestor decorații sunt acordate în ceremonii publice, dar unele decrete prezidențiale de acest fel – când este vorba de acte de eroism aflate sub imperiul secretului de stat – sunt ținute la secret.Așa s-a întâmplat și cu decorația colonelului Chepiga. Deși nu există vreun decret prezidențial făcut public – sau vreo referire la el pe site-ul Kremlinului – pagina de internet a voluntarilor militari specifică faptul că el a primit titlul de ”Erou al Federației Ruse” în decembrie 2014 pentru ”o misiune de menținere a păcii”.Faptul că Chepiga a primit acest titlu este anunțat și pe site-ul școlii militare pe care a absolvit-o. Deși la alți ”eroi ai Federației Ruse” există descrieri detaliate al faptelor care le-au adus această onoare, la două persoane – Anatoliy Chepiga și Alexander Popov – există doar o mențiune lapidară: ”prin decret al președintelui Rusiei”. Acest lucru indică și mai pregnant că misiunea pentru care el – sau ei – au primit decorația a fost secretă.Momentul și modul cum a fost justificată acordarea titlului oferă indicii importante despre misiunea colonelului Chepiga.În 2014 nu au existat activități militare în Cecenia, iar Rusia nu intrase încă în Siria. Singura regiune unde Moscova desfășura operațiuni militare secrete la acel moment era estul Ucrainei, cel mai probabil teatrul de operațiuni al misiunii sale, idee sugerată și de secretul care înconjoară decprația primită.Anatoliy Chepiga este căsătorit și are un copil, mai scrie bellingcat.com Ministrul britanic al Apărării, Gavin Williamson, a declarat că "adevărata identitate" a unuia dintre cei doi suspecți în cazul atacului neurotoxic din Salisbury a fost dezvăluită, confirmând că este vorba despre un colonel rus.La începutul lunii septembrie, procurorii britanici au acuzat doi cetățeni ruși, Alexander Petrov și Ruslan Boșirov, de atacul neurotoxic comis în luna martie în orașul Salisbury, ce l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal și pe fiica acestuia. 