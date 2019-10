Un nou scandal la CSM, într-o altă ședință fără cvorum / Lia Savonea îl acuză de sabotaj pe procurorul general / Ea cere schimbarea urgentă a legii: Membrii CSM care lipsesc de la ședințe să-și piardă mandatul - UPDATE

Absenții de la ședința CSM

Lis Savonea a anunțat că plenul CSM este în imposibilitatea de a ține ședința, în condițiile în care sunt prezenți doar 13 membri din cei 15 necesari pentru cvorum.





De la ședința CSM lipsesc procurorii Tatiana Toader, Cristian Ban, Florin Deac și Andrei Solomon, aflat în concediu, dar și procurorul general Bogdan Licu. Primii trei procurori participă la întâlnirea Secției de procurori cu conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, Secției Parchetelor Militare, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcției Naționale Anticorupție, care are loc la Parchetul General. De la ședință absentează și ministrul Justiției, Ana Birchall, aflată la Consiliul JAI de la Luxembourg.





Judecătoarea Gabriela Baltag a propus ca membrii CSM să meargă la sediul Parchetului General, acolo are loc întâlnirea procurorilor.





"Acei membri CSM primesc o indemnizație consistentă și diurne, în limitele legii fiecare. Deci vă fac această propunere, dacă sunteți de acord, invităm și presa, să mergem până la Parchetul General și să facem ședința acolo. Am mai făcut la INM, au mai fost și alte locuri , la Iași, unde Consiliul și-a desfășurat ședința de plen. Și desigur să aveți în vedere, în situația în care nu agreați o astfel de propunere, să amânați în cursul zilei de astăzi, din oră în oră, ședința de plen. Poate totuși conștiința colegilor noștri se deșteaptă și vor veni să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Din câte știm noi, ei sunt în prezent, funcționează în CSM, nu în Parchetul General", a spus Gabriela Baltag, citată de Mediafax.





Ulterior, președintele Consiliului, Lia Savonea, a propus ca plenul CSM să ia legătura cu procurorul general Bogdan Licu și l-a acuzat că sabotează practic ședința CSM.





"Eu v-aș propune să încercăm să-l contactăm pe domnul procuror general, eu aș vrea să avem o discuție, prin videoconferință, prin orice se poate, să înțelegem și noi câteva dintre lucrurile care se întâmplă cel puțin așa , neobișnuit. Suprapunerea unor activități peste ședința de plen, invitarea procurorilor, vreau să știu ...Este indispensabilă prezența a trei procurori din cadrul CSM la acaestă ședință? Eu găsesc destul de grav ce se întâmplă în această perioadă și cu concursul, este evident, nu mă feresc să o spun, chiar a procurorului general. Vă propun să-l consultăm și să intrăm în legătură directă cu dumnealui", a declarat Lia Savonea.

Savonea cerea schimbarea legii: Membrii CSM să-și piardă mandatul!

Enervată că nu are cvorum, Lia Savonea a cerut modificarea Legii 317/2004 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, prin care să fie modificat cvorumul necesar pentru ședința plenului și să fie sancționați membrii care boicotează ședințele.

"Nu putem să deschidem această ședință de plen având în vedere dispozițiile articolului 27, alineatul 2, din Legea 317/ 2004 și ale articolului 17 din Regulament, care prevăd că lucrările Plenului se desfășoară în prezența a cel puțin 15 membri. Suntem 13 membri. Domnule secretar, este comunicat de către vreun membru vreun motiv pentru care nu s-au prezentat la ședință? Personal, am citit în presă că mai mulți procurori au fost invitați la sediul Parchetului General astăzi. Mie, personal, mi se pare că avem o perpetuare a unui blocaj în activitatea CSM, în funcționarea plenului CSM, și trebuie să reamintesc faptul că la patru ședințe legal convocate, la data de 20 iunie 2019, 24 iunie 2019, 1 iulie 2019 , 3 iulie 2019, s-a refuzat de către anumiți membri, în principal procurori, să se prezinte pentru a se asigura desfășurarea ședințelor.

Eu constat că nu avem pârghii, instituțional vorbind, pentru a asigura respectarea legii în cadrul CSM, situație în raport de care vă propun să solicităm ca, în regim de urgență, să fie adoptate măsuri legislative care să deblocheze actuala situație printr-o procedură rapidă, parlamentară, de care o fi. Este necesară modificarea articolului 27, alineatul 2 din legea 317/2004, care reglementează cvorumul ședințelor de plen", a solicitat Lia Savonea, președintele Consiliului Superior al Magistraturii.

Președintele CSM a anunțat că cei trei procurori care lipsesc marți de la ședința plenului CSM nu au anunțat în niciun fel că nu pot participa.

"Stranie coincidență cu semnalele ministrului Justiției"

"Trebuie să spun că miercuri, 2 octombrie, în cadrul activității desfășurate într-o comisie, am discutat despre această ședință de plen, împreună am convenit că, date fiind activitățile planificate de către procurori la Constanța, începând de mâine și până vineri, este imposibilă alegerea unei alte date decât cea de astăzi. Au fost prezenți toți cei cinci procurori, niciunul nu a obiectat, niciunul nu a spus că are activități planificate sau în curs de a fi planificate. Am văzut semnalele date de ministrul Justiției, pe marginea ședinței pentru astăzi. Nu pot să nu constat această stranie coincidență, ministrul Justiției dă un semnal, iar procurorul general al României suprapune activități la sediul Parchetului General, peste activitatea de plen și după ce, informal, între membrii Consiliului, s-a stabilit că astăzi va fi asigurată ședință de plen", a susținut Savonea.





Ea a propus ca membrii CSM care fac imposibilă desfășurarea ședințelor de plen să fie sancționați cu pierderea mandatului.





"Nu mă feresc să spun că suntem în fața unei acțiuni de coordonare, în blocarea activității ședinței de plen, așa că vă propun să solicităm modificarea articolului 27 aliaentul 2 din Legea 317/2004, așa încât să fie împiedicat orice membru din CSM să-și facă propria lege și să facă imposibilă derularea activității primordiale din cadrul acestei instituții. Aș mai propune, pentru că nu avem alte pârghii, să se stabilească și ca un membru aflat într-o astfel de situație, când ședința a fost legal convocată, între membri s-a discutat acest lucru, să-și piardă de drept mandatul", a mai spus Lia Savonea.

Este a șasea încercare de numire a Adinei Florea la şefia Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ).

Adina Florea a promovat concursul pentru funcţia de procuror-şef al Secției de anchetare a magistraților în luna iunie, fără a fi numită efectiv, deoarece toate şedinţele convocate de Lia Savonea în acest sens au fost amânate din lipsă de cvorum, după ce majoritatea procurorilor din CSM şi câţiva judecători au refuzat să asigure cvorumul.





De altfel, o parte din membrii CSM sunt în conflict cu Lia Savonea legat de numirea Adinei Florea la conducerea Secției de investigare a infracțiunilor în justiție.

Plenul CSM a fost convocat de Lia Savonea vineri seară, atrăgând din nou nemulțumirile ministrului Justiției, Ana Birchall, și a altor membri CSM. Birchall i-a reproșat maniera "inadmisibilă şi de condamnat” în care sunt convocate şedinţele plenului Consiliului Superior al Magistraturii.









Ședința plenului CSM a fost amânată cu o oră, pentru ca Lia Savonea să ia legătura cu Bogdan Licu ca să vadă dacă cei trei procurori care lipsesc și care sunt în ședință cu procurorul general pot participa marți la plen."Vrea să scape de noi. Fiind în mâna ei convocarea plenului, pune oricând ședințele, nu contează că esti plecat în Australia", a declarat pentru HotNews.ro judecătoarea Andreea Chiș.Ea a propus în ședința CSM ca plenul să poată fi ținut prin teleconferință, iar votul să fie electronic.