Dăncilă nu renunță la propunerea Rovanei Plumb pentru postul de comisar european

”Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile - atât la votul din Parlamentul European, dar mai ales reacțiile celor din țară - nu mă face să am mai puțină încredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotrivă. Rovana are, în continuare, susținerea mea necondiționată. O cunosc de mulți ani, am muncit împreună, știu măsura profesionalismului Rovanei și a bunei-credințe cu care și-a făcut mereu treaba. Știu că ar exercita acest mandat de comisar european în bune condiții și am certitudinea că, pentru Rovana Plumb, spre deosebire de alții, ar prima întotdeauna interesele și politicile europene care contribuie la consolidarea proiectului european, așa cum guvernul nostru acționează. De aceea sper ca răspunsul comisiei JURI să fie unul pozitiv, în acord cu propunerea făcută de România și susținută de președintele Comisiei Europene”, a precizat Dăncilă, pe Facebook.Dăncilă marșează, în continuare, pe un discurs electoral, dând vina pe partidele de opoziție care ar fi acționat împotriva intereselor țării, boicotând candidatura lui Plumb.”Tot ceea ce au făcut membrii partidelor de opoziție în ultimele zile a fost să arate întregii lumi o Românie dezbinată, scindată între interesul țării și interesele mărunte, meschine ale unor grupări. Au proiectat o Românie măcinată de ură, mize și lupte și au uitat de români, așa cum fac zi de zi, de mai bine de un an. Însă România nu e a celor care dezbină și distrug, nu e a celor care și-i sfâșie pe ai lor și calcă în picioare interesul țării pentru propriile lor ambiții. Românii văd aceste lucruri și am încrederea că o vom vedea clar, cu toții, la votul din această toamnă”, a susținut candidatul PSD în alegerile prezidențiale.Comisia juridică a PE (JURI) a decis, joi, cu unanimitate de voturi, să trimită o scrisoare Comisiei Europene în care să informeze asupra faptului că există conflict de interese în cazul Rovanei Plumb și nu poate asuma funcția de comisar european, au spus surse europene.Informația a fost confirmată de Mureșan: ”Va fi trimisă din partea Comisiei Juridice a Parlamentului European o scrisoare Comisiei Europene prin care va fi informată că există un conflict de interese cu privire la împrumutul de 800.000 de lei al Rovanei Plumb de la doamna Elena Loghin”.Astfel, procedura de numire a comisarului propus Rovana Plumb este suspendată, a precizat președintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, într-un răspuns către Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI).De asemenea, în documentul obținut de HotNews.ro Sassoli cere Comisiei JURI o recomandare privind pașii de urmat: "Aș fi recunoscător să îmi comunicați recomandarea JURI: rezolvarea confictului de interese real sau potențial, sau, ca ultim resort, recomandarea că comisarul-desemnat Rovana Plumb nu este în măsură sa exercite funcția, în conformitate cu tratatele și cu Codul de Conduită". Președintele PE solicită ca această recomandare să îi fie transmisă până luni la amiază.