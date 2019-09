Contoverse între șeful Poliției Române și procurorul general în dosarul uciderii fetiței din Dâmbovița

"La toate activitățile desfășurate în caz a fost prezent un procuror (...) Eu vă spun că a fost un procuror la toate activitățile", a declarat, marți, șeful Poliției Române, întrebat despre declarațiile lui Licu potrivit cărora procurorul de caz nu a fost informat că polițiștii l-au contactat telefonic pe cetățeanul olandez.Întrebat când a început vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, Liviu Vasilescu a răspuns: "Din acea noapte, dar volumul de imagini a fost unul foarte mare. Din acea noapte s-a făcut vizionarea camerelor și s-au luat toate mașinile suspecte și s-a verificat mașină cu mașină”.De asemenea, el a susținut că primul echipaj de poliție a ajuns la fața locului la 6 minute de la apelul la 112 privind dispariția femeii. "Vineri seară s-au mobilizat forțe și au început căutările. În jurul orelor 19.33 s-a efectual apel la 112, iar în șase minute o echipă a ajuns acolo, iar începând cu ora 20.00 au început să vină forțe de la Găești și de la la ora 21.00 de la Poliția Dâmbovița. Au fost în jur de 120 de cadre în orice moment, iar duminică urma urma să vină încă 80 de cadre de la inspectoratele de poliție Dâmbovița și Prahova și 100 de jandarmi", a declarat Vasilescu.Șeful Poliției Române a mai spus că autoritățile din România nu au fost informate de cele din Olanda privind prezența lui Johannes Visscher în România și nici cu privire la infracțiunile pentru care a fost cercetat, ipoteză susținută și de procurorul general Bogdan Licu. "De obicei, este semnalată prezența cetățenilor străini care au antecedente de agresiuni sexuale. Atunci când părăsesc o țară și se deplasează în altă țară, când avem astfel de semnalări, luăm toate măsurile necesare conform metodologiilor noastre. În acest caz nu am avut semnalare”, a susținut șeful Poliției Române.Întrebat de ce nu au fost informați, Liviu Vasilescu a răspuns: "Deci nu am primit o semnalare, nu că nu am avut o colaborare. Deci în acest caz nu a fost semnalat, nu știu de ce, este problema dânșilor (a autorităților din Olanda - n.r.)”.Liviu Vasilescu declara luni, la Digi 24, că principalul suspect în cazul uciderii fetiței de 11 ani a mai fost anchetat pentru infracțiuni sexuale și cu violență. "În momentul de față e în lucru un dosar penal. Vă confirm că am luat legătura chiar în seara zilei de sâmbătă spre duminică cu omologii, este cunoscut (cetățeanul olandez suspect în acest caz - n.r.) cu infracțiuni la viața sexuală, violență și conducere sub influența alcoolului. Este un cazier al lui, e o chestiune a colegilor olandezi, figurează cu astfel de fapte în cazier", spunea Vasilescu.Șeful Poliției Române a vorbit și despre faptul că cetățeanul olandez a plecat sâmbătă din România fără să fie împiedicat de către autorități. De asemenea, el a precizat că anchetatorii au luat legătura cu olandezul în jurul orei 19.50, când acesta era la Amsterdam, iar în acel moment nu era considerat suspect. "L-am întrebat, neavând nicio suspiciune asupra lui - așa am procedat și cu ceilalți - dacă a fost în acea zonă și a recunoscut”, a spus șeful Poliției, care a precizat că bărbatul a declarat că a fost în România ca turist.Poliția Română a precizat oficial, luni, că olandezul suspectat că ar fi omorât-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dâmbovița, s-a sinucis, însă nu sunt cunoscute motivele care l-au făcut pe bărbat să recurgă la acest gest. Johannes Visscher a ajuns în România miercuri și a plecat sâmbătă, el petrecând în țara noastră 3 zile. Marți dimineață, procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat că cetățeanul olandez mai fusese în România de cel puțin patru ori și "există suspiciuni că activitatea infracțională a individului s-a derulat pe mai multe județe", iar anchetatorii încearcă acum să identifice locurile în care a mai fost bărbatul și să stabilească dacă a mai avut complici. Procurorul general a mai spus că atunci când va fi primită "dovada oficială" că olandezul s-a sinucis, dosarul va fi clasat, având în vedere "decesul făptuitorului", dar aceasta nu înseamnă că ancheta se va închide.