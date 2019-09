Viorica Dăncilă nu mai e așa de sigură pe votul Luminiței Odobescu împotriva lui Kovesi: Nu am apucat să verific, a fost o zi încărcată / Dacă s-ar adeveri vreo acuzație la adresa fostei șefe a DNA, ar fi o lovitură pentru România

Premierul Viorica Dăncilă, aflată la un eveniment organizat de premierul Capitalei, Gabriela Firea, a spus că ea își menține punctul de vedere, însă, fiind un vot majoritar, "majoritatea trebuie respectată".

Întrebată dacă Luminița Odobescu a votat în COREPER în favoarea lui Kovesi, în condițiile în care mandatul dat de guvern a fost să voteze "împotrivă", Dăncilă a spus că "este o informatie inca neverificată".

"Vom vedea cum a votat. Nu am reușit să verific, am venit de la un eveniment al Ambasadei SUA, a fost o zi foarte, foarte aglomerată. Am trimis punctul de vedere al Guvernului, nu am discutat astazi", a declarat Dăncilă. Anterior, Dăncilă declarase pentru Europa Liberă că reprezentantul României a votat așa cum a spus cu o zi înainte, adică ”împotrivă”.