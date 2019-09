Curtea Constituțională: Iohannis, obligat să numească miniștrii interimari propuși de Dăncilă. UPDATE

Potrivit CCR, revocarea și stabilirea interimarilor este atributul premierului, iar președintele trebuia să semneze decretele în acest sens.Curtea Constituţională s-a întrunit miercuri în prima ședință după vacanță și a avut pe agendă sesizarea Guvernului privind un conflict juridic pe tema refuzului președintelui Klaus Iohannis de numire a miniştrilor interimari. Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, a spus în ședința CCR că refuzul președintelui Iohannis de numire a miniștrilor este "mai degrabă o acțiune de campanie, decât a unui președinte chemat să vegheze la respectarea Constituției". El a susținut că, potrivit Constituţiei, şeful statului nu are nicio atribuţie în numirea ministrului interimar.La rândul său, reprezentantul Administrației Prezidențiale le-a spus judecătorilor constituționali că "premierul s-a situat în afara cadrului constituțional pretinzând un blocaj deși are la dispoziție instrumentele instituționale prin care se poate realiza remanierea guvernamentală - să se prezinte în fața Parlamentului".Sesizarea Guvernului în legătură cu un posibil conflict juridic de natură constituţională a fost înregistrată la CCR în 5 septembrie, iar părţile - Executiv şi Preşedinţie - au avut ca termen de transmitere a punctelor de vedere data de 11 septembrie. Miniştrii ALDE Viorel Ilie, Graţiela Gavrilescu şi Anton Anton au demisionat în 27 august, în urma deciziei lui Călin Popescu Tăriceanu de a scoate ALDE de la guvernare.Ramona Mănescu a rămas, însă, la Ministerul de Externe.Klaus Iohannis a anunțat că respinge cele trei propuneri de miniștri interimari făcute de premierul Viorica Dăncilă, respectiv Niculae Bădălău la Energie, Ioan Deneș la Mediu și Ștefan Radu Oprea la relația cu Parlamentul, iar Guvernul s-a adresat Curții Constituționale.De altfel, președintele Iohannis a refuzat toate propunerile de remaniere ale Vioricăi Dăncilă. "Este absolut incalificabil modul în care candidatul Iohannis se foloseşte de tribuna oficială a Administraţiei Prezidenţiale pentru a-şi lansa mesajele de campanie. Miercurea trecută refuza nejustificat numirea de miniştri în Guvernul României. O săptămână mai târziu, domnul Iohannis blochează din nou numirea miniştrilor interimari în Guvernul României, refuzând de data aceasta să dea un răspuns. Suntem într-o situaţie fără precedent, o situaţie de confuzie şi dezechilibru generată de comportamentul iresponsabil şi egoist al preşedintelui. Domnul preşedinte Iohannis are obsesia blocajelor. (...) Guvernul României va sesiza Curtea Constituţională pentru a reclama un conflict juridic cu şeful statului", susţinea premierul Viorica Dăncilă.