Dăncilă anunță nominalizarea unor parlamentari ALDE pentru portofoliile vacante și îi trimite președintelui șase propuneri de miniștri

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că a decis nominalizarea unor reprezentanți ai ALDE pentru portofoliile lăsate cacante după retragerea ALDE de la guvernare. Ea a susținut că a luat această decizie "pentru interesul României".

Propunerile Vioricăi Dăncilă pentru cele trei portofolii rămase vacante după ieșirea ALDE de la guvernare:

Grațiela Gavrilescu pentru Ministerul Mediului

Ion Cupă pentru Ministerul Energiei

Ștefan Băișanu - ministru pentru Relația cu Parlamentul

Toți trei sunt parlamentari ALDE.





"Am decis să nominalizez reprezentanți ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor din luna august. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înțeles că România are nevoie de stabilitate și că importante sunt România și românii. Este important să continuăm guvernarea pentru a oferi stabilitate, să ne consolidăm imaginea României în plan extern”, a susținut Viorica Dăncilă, într-o declarație de presă făcută miercuri la Palatul Victoria.





De asemenea, Dăncilă a anunțat că miercuri seară îi va trimite președintelui Klaus Iohannis și noi propuneri de miniștri pentru Ministerul Afacerilor Interne - Dan Chirilă (secretar de stat în Ministerul de Interne) și Ministerul Educației - Camelia Gavrilă (deputat PSD). Pentru postul de vicepremier pe probleme economice, Dăncilă îl propune pe Dan Matei. El este, din luna iulie, cnsilier al Vioricăi Dăncilă pe probleme economice.