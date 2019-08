Declarații contradictorii ale autorităților privind destinația halei în care a izbucnit incendiul. Dan Tudorache: Construcția se află în parcul industrial al lui Puiu Popoviciu

Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, a declarat pentru HotNews.ro că hala în care a izbucnit incendiul se află în parcul industrial Metav, care îi aparține lui Puiu Popoviciu. Primarul nu a știut însă să spună ce destinație avea hala respectivă.





”E al lui Puiu Popoviciu, tot Metav-ul, așa am informațiile. Am luat legătura cu niște directori care sunt aici și mi-au zis că sunt asigurați, au asigurări, au ISU. Din punctul lor de vedere erau ok. Am înțeles că închiriaseră celui care a generat incendiul. Nu știu despre ce fel de depozit este vorba, n-am intrat în amănunte, atât timp cât nu erau oameni, cât sunt numai pagube materiale, cât sunt asigurate”, a declarat primarul.

La rândul său, prefectul Capitalei, Marius Ghincea, spune că în hala respectivă ar fi funcționat o tipografie.

"Din ce am înțeles, acolo ar fi fost o tipografie, erau substanțe inflamabile, tuburi de oxigen. Era un spațiu închiriat, o să aflăm luni ce anume funcționa acolo", a declarat la Digi 24 prefectul Capitalei.

El a spus că, cel mai probabil, focul va fi stins în totalitate sâmbătă.

"Spațiul în care a izbucnit incendiul are 10.000 de metri pătrați. Avem noroc că nu avem sub flăcări tot parcul industrial", a mai spus prefectul Capitalei.

Prefectul s-a plâns că echipajele de intervenție au dus muncă de lămurire grea cu oamenii strânși în zonă: "Au dus muncă de lămurire grea să-i convingă pe oameni să plece. În fața dezastrelor, oamenii privesc cu curiozitate, dar au reușit după un timp".

Reprezentanți ai Gărzii de Mediu afirmau că în hala cuprinsă de incendiu s-ar afla și un depozit de mase plastice.