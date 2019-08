Dăncilă anunță ordonanță de urgență care să prevadă închisoare pe viață pentru criminali, violatori și pedofili

Guvernul va da o ordonanță de urgență care să prevadă închisoare pe viață pentru criminali, violatori și pedofili, a anunțat joi seară premierul Viorica Dăncilă.

"Vă mai promit un lucru: am spus că vreau sancțiuni drastice pentru criminali, violatori și pedofili. Voi da o ordonanță de urgență pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranță lipsa de umanitate și lipsa de respect față de cetățean", a declarat Dăncilă, într-o conferință de presă susținută împreună cu ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor.