Un deputat ALDE face o radiografie a "relațiilor de cumetrie" din Poliția Buzău și cere intervenția lui Fifor / În februarie, el a lovit cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni, apoi a acuzat că a fost "victima unui abuz nerușinat" al polițiștilor

În 9 mai, deputatul a scris, pe Facebook, că a fost "victima unui abuz nerușinat al celor care își spun oameni ai legii", el afirmând că a fost cercetat pe nedrept că a părăsit locul accidentului, în realitate ducând-o pe victimă la spital.

"A sosit momentul adevărului! Toată presa a titrat la sfârșitul lui februarie că deputatul Adrian Mocanu a dat peste o tânără pe trecerea de pietoni, apoi a fugit de la locul accidentului. Iată că după ceva timp, mi-a sosit concluzia cercetărilor efectuate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție: NEVINOVAT. Nu numai că sunt nevinovat, fapta pentru care am fost cercetat... nu există!", afirma deputatul.

El mai spunea că din 21 februarie și până la comunicarea soluției Parchetului a avut permisul reținut și a trebuit să suporte "multe informații false difuzate de publicații plătite gras de stăpânire".

"Am fost victima unui abuz nerușinat al celor care își spun oameni ai legii. După accident, șeful Serviciului Rutier era însărcinat de șeful instituției, Laurențiu Pantazi, să declare în fața camerelor de luat vederi că am fugit de la locul accidentului, în condițiile în care am transportat victima la spital! Șeful Poliției a compromis instituția pe care o conduce. Genul acesta de abuz este la ordinea zilei în Buzău! Dacă în raport cu un ales al poporului român ei comit asemenea abuzuri, imaginați-vă ce se întâmplă în situația în care victime ale unor cazuri similare sunt cetățeni fără vreo calitate oficială", mai scria deputatul.





Deputatul a acuzat însă că a fost "victima unui abuz nerușinat al celor care își spun oameni ai legii", fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă deși el a mers să ducă victima la spital.Deputatul ALDE scria în urmă cu o săptămână pe Facebook că Poliția trebuie restructurată din temelii și la Buzău, unde "grupările de infractori își reglează conturile pe străzi, în timp ce protejarea siguranței cetățeanului de rând este trecută la diverse".Joi, deputatul ALDE a revenit cu o nouă postare în care face o radiografie a "relațiilor de cumetrie" din Poliția Județeană Buzău, o "încrengătură care seamănă mai mult cu organizarea specifică grupărilor mafiote decât cu structura unei instituții a statului".Printre cei menționați de el se numără Laurențiu Pantazi, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, care ar fi nașul șefului Serviciului Rutier, Silviu Dinu. Acesta din urmă ar fi, la rândul său, "cumătrul" subalternului său Cosmin Rădulescu, șeful Biroului Rutier.Pe "lista" deputatului ALDE apar mai multe nume din Poliția Buzău, el susținând că a primit aceste informații de la "surse anonime din IPJ Buzău"."Practic, aproape toate serviciile importante ale IPJ sunt conduse de "rubedenii". Polițiștii care muncesc pe rupte și nu au șansa unei "relații" nu mai suportă un mediu în care nu există posibilitatea de a fi evaluați corect și promovați pe bază de merit. Bine, ați spune, dar ce au făcut ilegal șefii IPJ Buzău? Dacă aceste relații se confirmă, vom avea imaginea reală a unei instituții care, în loc să servească cetățeanul, își duce la îndeplinire propria agendă, completată cu propriile interese", susține parlamentarul de Buzău.El îi cere ministrului interimar de Interne Mihai Fifor să trimită la Buzău Corpul de Control și să analizeze situația din Poliția Județeană. "Dacă se dorește o curățenie reală în sistem, cred că nu trebuie să ne limităm la câteva demiteri la nivel central. Românii s-au săturat de minciuni și mușamalizări!". În 21 februarie 2019, deputatul Adrian Mocanu a accidentat o tânără de 27 de ani pe o trecere semaforizată de pietoni pe bulevardul Unirii din municipiul Buzău . Tânăra a suferit policontuzii.Purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu, preciza atunci că autorul accidentului a plecat de la fața locului, iar ulterior s-a prezentat la spital unde i s-a efectuat testul alcoolscopic, alcoolemia rezultată fiind zero. El preciza că IPJ Buzău a deschis pe numele lui Mocanu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului.