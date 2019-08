DIICOT ar urma să sesizeze Baroul în privința avocatului familiei Luizei, după ce ar fi furnizat date din anchetă și și-a făcut selfie în casa lui Dincă. Avocat: Am făcut o poză îmbrăcat în combinezon pentru că era haios. Au găsit pretext

În ultimele două zile, anchetatorii au făcut verificări și la marginea unei păduri unde Dincă a susținut că a aruncat trupul ars al Luizei, iar acolo au fost găsite fragmente osoase, dinți și cenușă. DIICOT a anunțat că resturile de fragmente osoase examinate sunt cu cea mai mare probabilitate de natură umană.





"Avocatul a dat practic tot dosarul, toată ancheta la televizor. Este vorba despre confidențialitatea datelor din dosar. Și-a făcut și selfie în câmpul infracțional (locuința lui Gheorghe Dincă). Intenționăm să sesizăm Baroul", au declarat pentru HotNews.ro surse din rândul anchetatorilor.De altfel, avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, li s-a plâns jurnaliștilor, miercuri, că procurorul de caz nu îi mai permite să participe la cercetări și la perchezițiile de la locuința lui Gheorghe Dincă, el susținând că anchetatorii nu vor ca el să știe cum decurge urmărirea penală."Găsește pretexte (procurorul -n.r), încearcă să-mi facă anumite capcane pentru a mă intimida și pentru a nu cunoaște eu, familia, presa, ce face acolo. Am plecat pentru că mi-a interzis. (...) Procurorul m-a invitat să vin la dânsul la poliția locală să discutăm, dar să nu cumva să pătrund în câmpul în care se fac cercetări. Atunci de ce mai suntem aici dacă nu avem voie? Eu am ordonanță prin care ni se permite”, a declarat avocatul familiei Luizei.Despre fotografia care i se impută, Tonel Pop susține că aceasta a fost făcută "la 30 de metri de câmpul infracțional"."Există un câmp delimitat de dânșii, care se numește zic ei câmpul infracțional. Eu eram la 30 de metri, unde sunt corturile, nu e câmpul infracțional. Deci nu are nicio legătură. Așa-zisa poză e făcută acolo unde sunt corturile, unde urmează să se desfășoare operațiunile informatice, iar poza am făcut-o după ce am cerut voie. (....) Ați înțeles ce minciună ordinară? Și le-am și șters. Știți ce vor? Vor să facă o manevră: ar putea să îmi caute și mie în telefon, să vadă ce spun. Atenție! Fotografia aceea este în afara câmpului delimitat și făcută după ce mi-au interzis să intru, nu înainte”, a declarat Tonel Pop, citat de Mediafax.El motivează că a vrut să facă acea fotografie îmbrăcat în "combinezon" pentru că era haios. "Am cerut șefului criminaliștilor de aici să-mi facă o fotografie cu combinezonul pentru că era haios, au făcut o fotografie în fața prelatei. Cu combinezonul.(...) Pentru că era haios. Dânșii au făcut o poză pe o prelată. Nu se vede nicio frunză. (...) Era haioasă cu combinezonul, cu toate, cu mănuși și am vrut să fac o poză cu acel costum deosebit. (...) Au găsit un pretext, pretextul a fost înainte de a face poza, nu are legătură una cu alta. (...) Am șters, au șters și dânșii, a fost un pretext”, a susținut avocatul.