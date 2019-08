Cazul fetei pline de sânge pe stradă, la Galați: Demisia șefului de la Protecția Copilului, care spunea că a fost "o întâmplare nefericită": Am comunicat deficitar, nu am fost bine înțeles

"Mi-am dat demisia. Este decizia mea. Se pare că am comunicat deficitar, nu am fost bine înțeles, iar ca atare trebuie să îmi asum", a declarat pentru HotNews.ro Ciprian Groza, care era și purtător de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Galați.Groza a precizat că va ieși din sistemul de protecția copilului. Potrivit CV-ului său postat pe site-ul DGASPC Galați, Ciprian Groza, în vârstă de 43 de ani, a absolvit Facultatea de Medicină a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad în 2001, are doctorat în pediatrie și este specializat în medicina de familie. El este și asistent universitar la Universitatea Dunărea de Jos din Galați.Demisia are loc în contextul în care Groza a făcut mai multe declarații care au stârnit indignare, despre cazul fetei de 14 ani care provine dintr-un centru de plasament din Galați.Ca urmare, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a amenințat că îl va demite dacă nu își dă demisia. În plus, șeful instituției în subordinea căreia se află Direcția pentru Protecția Copilului a anunțat că începând de luni la sediul DGASPC Galați și la centrul de plasament au fost declanșate anchete."Pentru declarația revoltătoare care aparține directorului adjunct i-am cerut demisia de urgență. Demisia a și venit, o am aici. Este o declarație inacceptabilă, nu voi accepta niciodată asemenea declarații, mai ales că este vorba despre o instituție care are grijă de copii. Luni am dispus o anchetă pentru a vedea ce s-a întâmplat la Direcția pentru Protecția Copilului și dacă se fac vinovate și alte persoane voi lua măsuri. După ce voi avea rezultatul anchetei, nu voi ezita să iau măsuri, indiferent de cine va fi găsit vinovat”, a declarat președintele CJ Galați, Costel Fotea, citat de Mediafax.Sâmbătă seară, fata de 14 ani a fost preluată de o ambulanță de pe stradă, unde era plină de sânge pe picioare. Cazul a revoltat opinia publică, în condițiile în care doi polițiști din Galați au fost filmați în timp ce asistau fără să intervină în vreun fel pentru a o ajuta pe copilă, despre care au existat informații că a fost victima unui viol . Deși fata era plină de sânge pe picioare și speriată, cei doi polițiști nu au avut nicio reacție. Oamenii de pe trotuar le-au cerut ajutorul polițiștilor, iar aceștia au refuzat să coboare din mașină, în ciuda insistențelor.În cele din urmă, fata a fost transportată la spital, iar persoana care a realizat filmarea a anunțat pe Facebook că a vizitat-o și spunea că se confirmă că victima a fost violată. Directorul Ambulanței Galați, Mihai Polinschi, cât și de surse din Spitalul Județean de Urgență din Galați afirmau că fata le-a spus angajaților de la Servicul de Ambulanță care au transportat-o la spital că a fost violată. De asemenea, șeful Serviciului de Ambulanță Galați a declarat pentru HotNews.ro că fata era în șoc hemoragic în momentul în care a fost preluată de ambulanță și că "putea să moară".