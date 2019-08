Cazul fetei pline de sânge în stradă. DGASPC: Copila este de 2 ani într-o casă de tip familial. Are părinți și bunici, dar nu o pot întreține / Ea a fost operată și este internată

Directorul adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Galați, Ciprian Groza, a declarat pentru HotNews.ro că la acest moment fata este internată la Spitalul Județean, unde a fost operată, după ce a avut o hemoragie puternică.El spune că o echipă cu psiholog de la DGASPC a vorbit cu copila, la spital, iar aceasta spune că nu a fost violată și că "a avut relații sexuale cu prietenul ei în vârstă de 15 ani".Copila se întâlnise cu băiatul duminică, după ce a obținut bilet de voie să plece pentru 3 ore, în intervalul 17.00 - 20.00. "Am vorbit cu fata și a spus clar că nu a fost violată. A povestit că s-a întâlnit cu prietenul ei, pe care îl are de aproximativ o lună, și a avut relații sexuale cu el, iar ulterior a apărut hemoragia puternică", a declarat directorul adjunct al DGASPC Galați.Potrivit acestuia, copila de 14 ani este de 2 ani în sistemul de protecție a copilului, fiind cazată într-o casă de tip familial, alături de alți 7 copii. Cei opt copii sunt supravegheați acolo de doi îngrijitori, cărora fata nu le-a spus unde se duce, în momentul în care a cerut biletul de voie.Directorul DGASPC Galați a mai spus că fata are și părinți și bunici, dar a ajuns în sistemul de protecție socială pentru că aceștia nu o pot întreține: "S-a spus că fata este orfană. Nu, nu este orfană, are și părinți, și bunici, dar aceștia nu o pot întreține, au o situație materială precară. De altfel, după acest incident bunica a și vizitat-o pe fată la spital".Fata a fost operată și îngrijită la Secția de Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" din Galați, a declarat pentru HotNews.ro medicul Ionuț Băneșanu, purtătorul de cuvânt al spitalului. El a precizat că nu are aprobare pentru a oferi mai multe detalii despre diagnosticul tinerei. Potrivit unor surse medicale, diagnosticul pentru care fata a fost operată este "ruptură de sac vaginal".