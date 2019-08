VIDEO Un ofițer de la ISU Constanța a încurcat codurile și le-a trimis populației cu întârziere prin Ro-Alert, în timpul furtunii de sâmbătă / Explicațiile ISU

Sâmbătă, 3 august, Constanţa a intrat sub avetizare Cod portocaliu la ora 18.35, avertizare valabilă până la ora 19.30. În acest interval, vântul a bătut la rafală cu peste 80 de kilometri la oră. Doar că autorităţile au transmis mesajul de avertizare către populaţie după o jumătate de oră de la intrarea sub Codul portocaliu, scrie Adevărul . Mai mult, pe anumite reţele de telefonie mobilă Ro-Alert a transmis, tot cu aceeaşi întârziere, avertizare Cod roşu.Duminică, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, Daniel Popa, a venit cu o explicație: un ofițer al ISU a încurcat codurile transmise prin sistemul Ro-Alert, potrivit Mediafax.Întrebat dacă alertele au fost trimise populației la timp, șeful instituției a susținut că există un timp care se pierde între primirea mesajelor de la ANM și transmiterea lor, necesar pentru redactarea textelor."Din greșeală, operatorul nu a modificat mesajul și l-a transmis cu Codul roșu. Am intervenit ulterior. Era în plin cod portocaliu, aveam peste 170 de apeluri. Nu este singura aplicație de informare, este și aplicația DSU, mai avem și alte aplicații pe care transmitem alertele meteorologice. (…) Primul apel a venit la 17.45. Nici nu apăruse mesajul de Cod portocaliu pentru intervenție. Există un timp între primirea de la ANM și transmiterea de către noi. Operatorului îi ia în jur de cinci minute redactarea apelului. Faptul că a apărut mesajul, acel ultim de Cod portocaliu, era îndreptarea erorii”, a declarat Daniel Popa.Potrivit acestuia, ofițerul de serviciu a fost sancționat cu o mustrare scrisă. "Am luat măsuri. A fost sancționat disciplinar ofițerul de serviciu, cu mustrare scrisă. Va avea repercusiuni vizavi de evaluarea anuală și nu va putea participa la eventuale concursuri sau examene de promovare într-un viitor apropiat. În plus, vom reinstrui personalul pentru a utiliza mai eficient pentru ca lucrurile să devină mai bune”, a mai susținut șeful ISU Dobrogea.