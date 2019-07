Kelemen Hunor o contrazice pe Viorica Dăncilă: Nu mi se pare că ar fi fost urmă de tentativă de lovitură de stat în 10 august

”Nu mi se pare că ar fi fost urmă de tentativă de lovitură de stat anul trecut. Noi am spus și atunci că orice agresivitate, orice agresiune și mai ales orice intervenție brutală din partea forțelor de ordine trebuie respinsă, trebuie categoric respinsă. Astfel de intervenții nu ajută cu nimic. Deci nu mi s-a părut că ar fi fost o astfel de tentativă și după un an de zile, sigur, ar fi bine să știm exact ce s-a întâmplat”, a declarat Kelemen Hunor.El a amintit că anul trecut UDMR, PNL și USR au susținut înființarea unei comisii de anchetă pentru a evenimentele din 10 august, dar nu a trecut la vot. "Poate că era bine dacă ar fi trecut, că astăzi am fi aflat mai multe despre acele zile, acele evenimente și acea zi de 10 august". La aproape un an de la reprimarea violentă de către Jandarmerie a protestului din 10 august, premierul Viorica Dăncilă rămâne la ideea că ceea ce s-a întâmplat „seamănă cu o lovitură de stat” pentru că s-a încercat intrarea cu forța în Palatul Victoria. Șefa Guvernului admite însă că marea parte a participanților nu au fost violenți și chiar „poate aveau dreptate”, dar ea nu știe pentru că era în concediu.