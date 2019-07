Europarlamentar: Laura Kovesi este candidatul Parlamentului European pentru funcția de procuror-șef UE și asta se aplică și în noua legislatură

Corespondență de la Strasbourg

Parlamentul European are o singură poziție și aceasta este foarte clară: Laura Codruța Kovesi este singurul nostru candidat la funcția de procuror-șef european, a candidat ca urmare a unei audieri publice și ca urmare a două runde de vot în două comisii de specialitate ale Parlamentului European. Domnia sa are multe atuuri, a făcut față acelei audieri în condiții extreme de presiune și a dovedit că este candidatul cel mai bine pregătit.

Candidatul Franței are un singur atu: susținerea politică din partea președintelu Macron și a Franței, dar vedem cum și acea susținere politică scade în momentul de față. Franța a obținut poziția de președinte al Băncii Centrale Europene, iar poziția de procuror european nu este o prioritate a Franței.

Argumentul nostru de a da poziția Europei de Est este mult mai puternic, deoarece noi nu deținem o altă poziție-cheie.

Candidatul francez, domnul Bohnert, își dorește mai multe lucruri în același timp: să fie procuror-șef european și să fie și procuror-șef al Parchetului financiar din Franța. Domnia sa nu și-a retras în acest moment candidatura pentru funcția de procuror-șef european, dar știm că prioritatea sa este poziția din Franța și știm că-și va retrage candidatura la momentul la care va obține acea poziție, nu mai devreme. De aceea îl înțeleg că nu dorește ca în spațiul public să speculăm cu privire la candidatura domniei sale.

Alegerea doamnei Kovesi ar fi o victorie a tuturor românilor cinstiți și a tuturor cetățenilor europeni care își doresc justiție, dreptate și stat de drept.

"Guvernul francez va informa Consiliul în viitorul apropiat că a decis să o sprijine pe Laura Codruța Kövesi," a afirmat Dacian Cioloş, citând ceea ce a numit "informații recente".





Întrebat dacă există posiblitatea ca Laura Kovesi să fie reintrodusă în procesul din Paramentul European de desemnare a candidatului la funcția de procuror-șef european, pentru că s-a schimbat legislatura în urma alegerilor din luna mai, Mureșan a spus: „Categoric nu”.„În Parlamentul European orice decizie este luată într-o legislatură este valabilă și în următoarea legislatură și acest principiu se aplică inclusiv procesului legislativ. Sunt multe legi pe care le-am votat în comisiile parlamentare și acum le votăm în plen, nu reluăm mereu procedura de la zero. Așa funcționează procedura”, a mai arătat eurodeputatul.El a explicat că cei trei negociatori ai Parlamentului European cu Consiliul UE privind numirea procurorului-șef european s-au schimbat, însă aceștia vor trebui să negocieze tot pentru numirea lui Kovesi, conform mandatului primit în Parlament.„Negocierile nu vor fi afectate, deoarece indiferent cine vor fi negociatorii, ei vor trebui să apere poziția Parlamentului European, care este foarte clară: Laura Codruța Kovesi este candidatul nostru. Indiferent cine vor fi negociatorii, poziția Parlamentului European va fi aceeași, iar negociatorii vor trebui să o apere și vor avea zero spațiu de manevră de a divaga de la poziția parlamentului European”, a spus el.Europarlamentarul a mai spus că noua președintă a Comisiei de control bugetar a PE, care face parte din echipa de negociere, Monika Hohlmeier (PPE - Germania), este o susținătoare a lui Kovesi, așa cum era și fosta șefă a acestei comisii, Ingeborg Grassle.„Noua președintă a comisiei de control bugetar este o susținătoare a domeni Kovesi. Trebuie să vedem ce poziție vor avea noul președinte LIBE și vicepreședintele LIBE care este cea de-a treia persoană în negocieri. Dar repet mandatul lor este de fapt mandatul Parlamentului, care este strict, clar, nu se pot abate și nu se pot întoarce în Parlamentul European cu niciun alt rezultat decât nominalizarea doamnei Kovesi ca procuror-șef european”, a mai explicat Mureșan.Alte explicații ale lui Mureșan privind procesul de numire a procurorului-șef european:Pe de altă parte, surse apropiate Consiliului UE au declarat pentru HotNews.ro că nu se schimbă poziția Consiliului, de susținere a candidatului francez Jean Francois Bohnert la funcția de procuror-șef european, din moment ce acesta nu și-a retras candidatura.De asemenea, sursele HotNews îl contrazic pe Mureșan, susținând că Parlamentul European ar trebui să-și reconfirme votul dat în legislatura trecută în favoarea lui Kovesi.„Din moment ce nu există nicio notificare formală de retragere, poziția Consiliului nu se schimbă. Candidatul notifică în nume personal, dacă e cazul. De principiu, în cazul în care un candidat s-ar retrage și ar notifica formal acest lucru la Consiliul UE, Președinția Finlandeză a Consiliului UE va pune pe agendă discutarea pașilor următori. Dar acum nu există o notificare de retragere a candidatului francez.Parlamentul European trebuie să-și numească acum raportorul, să reconfime votul din PE și să reînceapa negocierile. Noul Parlament poate fie să preia fie să nu preia decizia din vechea legislatură privind candidatul la funcția de procuror-șef european. Noul Parlament decide dacă mentine pozitia anterioară a parlamentului sau nu. Diferă de la caz la caz, nu există o regulă”, au spus sursele.În schimb, cotidianul Financial Time s, citat de Mediafax, scria, citând surse oficiale franceze şi române, că ​Franţa a decis să o susţină pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de şef al Parchetului Uniunii Europene.Franța o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru șefia Parchetului European, a declarat marți și Dacian Cioloș, liderul grupului parlamentarilor europeni Renew Europe, din care face parte și partidul președintelui francez Emmanuel Macron, scrie Politico.eu.