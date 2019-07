Salariu de mii de euro pentru un detașat de la o firmă la Guvern / "E o aberație"

Viorica Dăncilă spune că a cerut situația angajaților detașați de la firme din mediul privat către ministere, în condițiile în care a descoperit cazuri în care unii dintre ei aveau salarii mai mari decât premierul. Ea a dat exemplul unui delegat de la Secretariatul General al Guvernului cu un venit de 27.000 de lei, adică peste 5.700 de euro.





"Am cerut detașările din mediul privat către ministere. Dacă este vorba despre o detașasare a unui om cu expertiză cu un salariu corespunzător funcției în care sunt detașat, nu e o problemă. Dar de când am preluat, am văzut foarte mulți detașați, angajați de câteva zile, iar salariul era mai mare decât al premierului, pentru că este obligativitatea să îl transferi cu salariul pe care îl are la firma de unde a fost transferat. E o aberație. Nu ne putem juca cu fondurile publice", a declarat Viorica Dăncilă, pentru DCNews.





Ea a dat și un exemplu de la Secretariatul General al Guvernului și a susținut că miniștrii vor trebui să explice aceste detașări.





"Am eliminat foarte mulți din sistemul public si acum am cerut din nou acest lucru. Vreau să văd ce angajări s-au făcut de la 1 ianuarie și miniștrii să spună de ce au facut acele angajări. În SGG aveam o detașare a unei persoane, nu spun ca nu este bine pregatită, nu sunt în măsura să îi fac evaluarea, dar cu 27.000 de lei", a mai spus Dăncilă.