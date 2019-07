CSM nu a reușit nici a patra oară să o numească pe Adina Florea la șefia Secției speciale. Plenul, amânat din nou din lipsă de cvorum / Birchall: E datoria președintelul CSM să pună capăt scandalului - UPDATE

Încercarea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, de a valida numirea procurorului Adina Florea la șefia Secției speciale de anchetare a magistraților a eșuat din nou. Plenul CSM a fost amânat, miercuri, pentru a patra oară, tot din lipsă de cvorum. Ministrul Justiției, Ana Birchall, s-a declarat "mâhnită și nemulțumită" că și astăzi a venit la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) "ca să aibă de unde pleca" și a spus că este responsabilitatea președintelui CSM, Lia Savonea, să găsească o cale de dialog și "să pună capăt tonului agresiv și scandalului".

"Nu sunt tensiuni apocaliptice între Birchall și Savonea", a declarat Birchall, la ieșirea de la CSM.

Ministrul Justiției și-a exprimat "mâhnirea și nemulțumirea" că și astăzi a venit la CSM "să aibă de unde pleca".





"Din nefericire, am venit ca să am de unde pleca și eu vă spun că este mai mult decât regretabil că se continuă cu această atitudine și vă relatez ce s-a întâmplat în interior. După închiderea ședinței de două minute sau cât a durat această ședință, am rugat-o pe doamna președintă să ne spună pentru săptămâna viitoare ora și ziua și agenda, moment în care s-a ridicat și a spus, citez: <<Este atributul președintelui și că sigur o să se consulte în principal cu membrii care sunt permanenți>>. Nu prea am înțeles ce înseamnă asta, pentru că fiecare membru e membru cu drepturi depline”, a spus ministrul Justiției, Ana Birchall, la ieșirea din sediul CSM.





Ea a atras atenția că ministrul Justiției este membru de drept în CSM, conform Constituției.

De asemenea, Birchall a spus că este responsabilitatea președintelui CSM, Lia Savonea, să pună capăt scandalului: "Îmi permit cu umilință, cu politețe, dar cu deschidere spre dialog, să spun că este și atributul președintelui CSM de a găsi consens, de a pune capăt tonului agresiv, de a pune capăt scandalului, de a încerca să găsească o soluție chiar dacă este dificil de găsit și de a încerca să meargă pe calea dialogului, pentru că este evident că această atitudine și ce se întâmplă de câteva săptămâni nu face bine justiției”.