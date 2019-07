Noi contre Birchall-Savonea: Acest mod de a înțelege dialogul nu e neapărat productiv / Nu sunt adepta teatrului scurt

La sosirea la ședința CSM, Birchall a reclamat din nou nerespectarea procedurii în cazul convocării sale la ședință, cu trei zile înainte, spunând că a primit invitația pentru miercuri abia luni, după ora 16.00, în condițiile în care astăzi are loc și ședință de guvern."Dacă eu la ora 16.00 primesc invitația, judecați dumneavoastră dacă este respectată procedura. Dar sunt aici, a declarat ministrul Justiției. Ea a criticat-o din nou pe Lia Savonea, șefa CSM, spunând că "acest mod de a înțelege dialogul nu este neapărat productiv".Comentând blocajul de la CSM, unde la ultimele trei ședințe nu a fost cvorum pentru validarea Adinei Florea la șefia secției speciale, Birchall a spus că, din punctul său de vedere, rolul important în a debloca această situație îl are președintele CSM, care "are responsabilitatea să caute cale de consens și de dialog".La rândul său, președintele CSM, Lia Savonea, a susținut, la începutul ședinței, că are o relație bună cu Ana Birchall, chiar dacă inițial ministrul Justiției spunea că nu îi înțelege tonul agresiv pe care îl folosește în dialog. Savonea a mai spus că nu este adepta scenetelor sau a teatrului scurt."Cred că în timp ați putea să înțelegeți profilul meu, să îmi știți comportamentul. Nu sunt adepta teatrului scurt sau scenetelor în fața dumneavoastră. Am o relație bună cu doamna ministru și fiecare răspunde pentru felul în care înțelege să se poziționeze”, le-a spus Lia Savonea jurnaliștilor, înainte de plenul CSM.În ceea ce privește boicotul, președintele CSM susține că nu sunt tensiuni între membri, ci relații instituționale, adăugând că i se pare ironic ca cei șapte judecători și procurori să acuze lipsa dialogului, în condițiile în care aceștia nu se prezintă la plen pentru discuții."Eu vă asigur că nu sunt tensiuni, că sunt relații absolut instituționale și nu se poate vorbi despre tensiuni. (...) Eu mă aștept să fie cvorum. Nu numai pentru validarea concursului de la Secția pentru investigare, ci și pentru rezolvarea situației de la INM și a unor colegi care au situații în așteptare”, a declarat șefa CSM, înainte de plen. Lia Savonea a mai precizat că va discuta cu ceilalți membri pentru a vedea „care este calea de urmat” dacă nici a patra oară nu este întrunit cvorumul."Aștept colegii să vină în Consiliu să discutăm lucrurile astea. Mi se pare cel puțin ironic să impuți lipsa de dialog și în realitate să nu te prezinți la ședințe. Noi suntem deschiși la dialog, să ne spunem deschis. Din păcate, lucrul acesta nu se poate realiza”, a spus Savonea.