Conflict în PSD privind susținerea lui Isărescu pentru un nou mandat la BNR. Dăncilă nu a venit la ședința senatorilor. Șerban Nicolae: Nu știu ce s-a întâmplat / Niciun senator PSD nu îl susține -UPDATE

Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat, miercuri, după ședința de grup a senatorilor PSD, că niciun senator al partidului nu îl susține pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat la conducerea BNR. El a mai precizat că premierul Viorica Dăncilă a fost invitată la grup pentru a discuta subiectul, însă aceasta nu s-a prezentat. Șerban Nicolae a mai declarat că decizia coaliției de susținere a lui Isărescu, anunțată de liderul ALDE, nu a fost stabilită în niciun organism statutar al PSD.







Șerban Nicolae a declarat, miercuri, că niciun senator PSD nu și-a arătat sprijinul pentru candidatura lui Mugur Isărescu privind funcția de guvernator BNR. ”Niciun senator nu a exprimat o asemenea susținere. De altfel, erau circulate mai multe informații, nu erau foarte corecte, cum că domnul Mugur Isărescu ar fi propunerea altor grupuri parlamentare sau ar avea susținerea acestora. Niciun senator PSD nu a spus că își dorește să îl susțină sau nu a găsit un argument pozitiv pentru a-l susține pe domnul Isărescu. Nici nu ai un termen de comparație, dacă domnul Isărescu a fost guvernatorul BNR în ultimii 30 de ani nu avem cu ce compara, decât cu propria prestație. La ora actuală este în exercițiul unui mandat dat de parlamentarii PSD”, a declarat Șerban Nicolae, la finalul ședinței grupului PSD din Senat.







El a afirmat că Viorica Dăncilă era așteptată la ședința senatorilor PSD pentru a discuta despre Mugur Isărescu, însă aceasta nu s-a prezentat. ”Da, am invitat-o (pe Viorica Dăncilă-n.r). Nu știu ce s-a întâmplat, de regulă nu mergem pe ideea confirmării. Am avut o discuție cu domnia sa luni. I-am spus că am avut ședința de grup a senatorilor PSD și că s-au exprimat mai multe nemulțumiri legată de această vehiculată informație cum că PSD l-ar susține și vota pe Isărescu pentru un nou mandat de guvernator. Am stabilit împreună că va veni la ședința de grup miercuri, la ora 14:00”, a susținut Șerban Nicolae.

Șerban Nicolae a spus că în niciun caz el nu îl poate susține pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR.

Întrebat despre decizia anunțată de liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, că în urma discuțiilor cu președintele interimar al PSD Viorica Dăncilă coaliția PSD-ALDE îl va susține pe guvernatorul BNR Mugur Isărescu, Șerban Nicolae a spus că o astfel de horărâre nu a fost luată în niciun organism statutar al PSD.

"Nu cred că s-a decis undeva în vreun organism statutar al partidului. Domnul Tăriceanu nu este membru al PSD. În niciun caz nu am cum să îl susțin pe Isărescu. Ba, mai mult, (...) în ciuda minciunii pe care mi-a transmis-o personal despre rezerva de aur, Isărescu a primit astăzi un răspuns ferm de la Curtea Constituțională, că aurul României trebuie să revină în țară integral", a declarat Șerban Nicolae.





"Eu, personal, nu îl susțin pe Marian Neacșu, care este secretar general al Pro România. (...) Nu cunosc și nu-mi aduc aminte să fi avut loc o discuție despre susținerea lui de către PSD. (...) Tratăm cu atâta nonșalanță ca în aceste funcții publice nu se ajunge pe merit, pe experiența profesională, (...) ci pare foarte natural să se tranșeze Gigel contra Ionel", a mai spus senatorul PSD.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, că în urma discuțiilor cu președintele interimar al PSD Viorica Dăncilă, coaliția PSD-ALDE îl va susține pe guvernatorul BNR Mugur Isărescu pentru un nou mandat. În noul Consiliul de Administrație, PSD va face patru numiri, ALDE una, PNL două, iar USR una.